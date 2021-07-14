Запустили "Большое строительство"

 
Ексклюзивы
1/5
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 351
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 387
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 468
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 612
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 459
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 486
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 945
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
"Среди нас стоят и 14-летние" - как живут проститутки в Донецкой области
1 Просмотров: 6894
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Скандал с Юрченко: как команда Зеленского не замечает "своих"
Просмотров: 414
Фото
Все фото
6
3
3
3
8
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Зеленский системно преследует защитников Украины - депутаты из ЕС на акции поддержки генерала Павловского
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
&quot;Дружбу&quot; с россиянами разбили за час
"Дружбу" с россиянами разбили за час
ОПЗЖ установила камень о &quot;братстве&quot; с россиянами
ОПЗЖ установила камень о "братстве" с россиянами
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Видео
Все видео
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
"Слуги" Арахамия и Корниенко нахваливают китайских коммунистов: видео
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Зеленский показал себя хамом в отношении граждан - журналист
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Интервью
1/5
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 612
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 459
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
"В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине" - эксперт
Просмотров: 486
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 315
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Писательница Анастасия Пика переехала в Лондон из-за собаки Зефира
Просмотров: 459
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
9 Просмотров: 1935
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
четверг, 15 июля 2021 09:00

Запустили "Большое строительство"

  Комментировать

500 дней назад объявили о запуске программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску", - заявлял в марте 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук.

Координирует программу в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, а деньги на нее выделяют из государственного бюджета.

О чем программа

Автор: president.gov.ua
 

"С заботой о каждом", - пишут на сайте "Большого строительства". Программу называют масштабным развитием качественной инфраструктуры.

Объявляют план на этот год - построить и реконструировать 6,6 тыс. км дорог, 74 школы, 54 детских садов, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейнов, 78 других спортивных объектов и по всей стране.

"Большая стройка" - реально крутая реформа в Украине. Дало у 200 тысяч рабочих мест, хотя после первой, в течение второй волны ковиду, украинцы потеряли где-то 350-400 тысяч рабочих мест ", - говорил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

В прошлом году перед местными выборами президент регулярно катался областями, глядя на дороги, школы и садики. Для партии "Слуга народа" используют админресурс, сообщали общественные наблюдатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - что напланировал Зеленский

Деньги

В Укравтодоре отчитались - в прошлом году с нуля построили и реконструировали 204 км дорог, отремонтировали 3314 км, еще на 538 км восстановили верхние слои. В общем - 4056 км дорог государственного значения.

На восстановление дорог и сооружений ушло 82 млрд грн. Еще более 9 млрд - на эксплуатационное содержание.

В Министерстве развития громад и территорий на запрос Gazeta.ua ответили, что в прошлом году завершили строительство на 114 объектах общеобразовательных учебных заведений, 100 дошкольных и 101 спортивном.

В рамках программы в прошлом году потратили из госбюджета более 1,9 млрд грн. В этом году по состоянию на 9 июля - 727, 9 млн.

На "Большое строительство" (дороги) в государственном бюджете на 2021 год предусмотрели 81,3 млрд грн, по информации Министерства финансов.

"Большое воровство"

В социальных сетях программу назвали "Большим воровством". По состоянию на декабрь прошлого года правоохранители обнаружили 429 уголовных правонарушений при выполнении работ. Общую сумму ущерба по направленным в суд делам оценили в 35 млн грн, сообщала "Економічна правда"

"Обидно звучит "большое воровство". Тем не менее, если будут любые доказательства - пожалуйста", - заявлял Зеленский.

"Это большой пиар-проект, а потом уже государственная программа. Президент и его команда использовали "Большое строительство" во время местных выборов, - говорит Gazeta.ua основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.

Дороги строят не по принципу, где они нужны, где исправить недостатки. А - какому подрядчику лучше дорогу отдать, где можно больше накрутить смету. Эти результаты видны в "Прозорро". По данным системы, большую часть средств распределили между ограниченным количеством компаний. Лидер среди всех дорожных компаний, фаворит Укравтодора (ООО "Автомагістраль-Південь" - Gazeta.ua), получил финансирование только в этом году более 25 млрд грн. Это больше чем наше оборонный заказ или бюджет Минкультуры.

Чиновники и полицейские боятся расследовать проекты "Большого строительства". Потому что Зеленский на этом пиарится, расследование будет стоить им должности.

Укравтодор начал применять дискриминационные критерии. Требования сформировали таким образом, чтобы определенные компании могли принять участие. Компании-лидеры не конкурируют между собой, договариваются, кто какой подряд получит, кто пойдет техническим участником, чтобы создать воображаемую конкуренцию. На это должен реагировать Антимонопольный комитет.

Есть коррупция. Из многих источников слышим, что "Большая стройка" - проект, с помощью которого финансируют партийную кассу "слуг народа". С которого платят депутатам.

Проведение без "Прозорро" означает, что руководитель государственного органа, который распоряжается бюджетными средствами, и подрядчик садятся в кабинете и договариваются о цене контакта, сколько работ выполняют. Тогда смогут повысить цену, насколько это нужно для отката"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По-совковому хотять распилить почти 5,5 млрд грн

Автор: Тарас Подолян
  Строительство дорог - одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость, говорит Владимир Дубровский
Строительство дорог - одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость, говорит Владимир Дубровский

"Зеленский - один из тех, кого ввели в заблуждение, пользуясь его незнанием в экономике. Что государственные расходы якобы повышают ВВП - не правда", - говорит экономист Владимир Дубровский о заявлении президента, что "Большое строительство" дало 200 тыс. рабочих мест.

"Нельзя отрицать, что в рамках этого проекта построили много дорог. Это важно. Об этом давно в Украине говорили. Например, если из села невозможно добраться до райцентра; нет приличной дороги, то оно приходит в упадок. Поэтому строительство дорог - это правильно. Вопрос в том, насколько прозрачно это происходит.

Есть закономерность, что строительство дорог - это одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость. В подверженных коррупции странах государственные расходы идут на капитальное строительство именно потому, что оно пригодно для хищения. Рядовым водителям, которые видят выгоды от киевской Окружной дороги, будет безразлично, сколько на ней украли. Они оценят это, как достижение Зеленского. Ему политически это выгодно.

У советских экономистов было утверждение - увеличение государственных расходов как-то оживляет экономический рост. Это неправильно. Увеличение расходов, если оно не в долг, а за счет повышения налогов, уменьшает темпы экономического роста. Государственные расходы - это и о "Большое строительство"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запустили "Большое строительство"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Запустили "Большое строительство"

Самое читаемое
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
Сеть горит: в каких купальниках показались звезды в середине лета
7
 Просмотров: 21890
Луческу отказался от главного таланта &quot;Динамо&quot;
Луческу отказался от главного таланта "Динамо" Просмотров: 10161
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
На майдане Независимости развернули российский триколор. Чем все закончилось
 1 Просмотров: 9090
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8649
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 8406
Политика
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"
Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского" Просмотров: 711
Тупицкого ожидают в Офисе генпрокурора
Тупицкого ожидают в Офисе генпрокурора Просмотров: 189
Зеленский учредил награду Национальная легенда Украины
Зеленский учредил награду Национальная легенда Украины Просмотров: 126
Разумков объяснил свою позицию относительно легализации каннабиса
Разумков объяснил свою позицию относительно легализации каннабиса Просмотров: 216
Монастырский написал положительный отзыв на скандальную диссертацию Кивы
Монастырский написал положительный отзыв на скандальную диссертацию Кивы Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Аваков подал в отставку
6
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
5
"Слуги народа" снова взялись за русификацию
3
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
1
"Наш герб - Тризуб" - сетью распространяется инициатива против законопроекта Зеленского
Голосов: 7716
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть