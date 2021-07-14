Запустили "Большое строительство"

500 дней назад объявили о запуске программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Теплая погода способствовала тому, что мы готовы к запуску", - заявлял в марте 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук.

Координирует программу в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, а деньги на нее выделяют из государственного бюджета.

О чем программа

Автор: president.gov.ua

"С заботой о каждом", - пишут на сайте "Большого строительства". Программу называют масштабным развитием качественной инфраструктуры.

Объявляют план на этот год - построить и реконструировать 6,6 тыс. км дорог, 74 школы, 54 детских садов, 28 медицинских учреждений, более 140 приемных отделений и 340 медицинских амбулаторий в сельской местности, 24 бассейнов, 78 других спортивных объектов и по всей стране.

"Большая стройка" - реально крутая реформа в Украине. Дало у 200 тысяч рабочих мест, хотя после первой, в течение второй волны ковиду, украинцы потеряли где-то 350-400 тысяч рабочих мест ", - говорил Зеленский в интервью телеканалу "1+1" олигарха Игоря Коломойского.

В прошлом году перед местными выборами президент регулярно катался областями, глядя на дороги, школы и садики. Для партии "Слуга народа" используют админресурс, сообщали общественные наблюдатели.

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Деньги

В Укравтодоре отчитались - в прошлом году с нуля построили и реконструировали 204 км дорог, отремонтировали 3314 км, еще на 538 км восстановили верхние слои. В общем - 4056 км дорог государственного значения.

На восстановление дорог и сооружений ушло 82 млрд грн. Еще более 9 млрд - на эксплуатационное содержание.

В Министерстве развития громад и территорий на запрос Gazeta.ua ответили, что в прошлом году завершили строительство на 114 объектах общеобразовательных учебных заведений, 100 дошкольных и 101 спортивном.

В рамках программы в прошлом году потратили из госбюджета более 1,9 млрд грн. В этом году по состоянию на 9 июля - 727, 9 млн.

На "Большое строительство" (дороги) в государственном бюджете на 2021 год предусмотрели 81,3 млрд грн, по информации Министерства финансов.

"Большое воровство"

В социальных сетях программу назвали "Большим воровством". По состоянию на декабрь прошлого года правоохранители обнаружили 429 уголовных правонарушений при выполнении работ. Общую сумму ущерба по направленным в суд делам оценили в 35 млн грн, сообщала "Економічна правда"

"Обидно звучит "большое воровство". Тем не менее, если будут любые доказательства - пожалуйста", - заявлял Зеленский.

"Это большой пиар-проект, а потом уже государственная программа. Президент и его команда использовали "Большое строительство" во время местных выборов, - говорит Gazeta.ua основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.

Дороги строят не по принципу, где они нужны, где исправить недостатки. А - какому подрядчику лучше дорогу отдать, где можно больше накрутить смету. Эти результаты видны в "Прозорро". По данным системы, большую часть средств распределили между ограниченным количеством компаний. Лидер среди всех дорожных компаний, фаворит Укравтодора (ООО "Автомагістраль-Південь" - Gazeta.ua), получил финансирование только в этом году более 25 млрд грн. Это больше чем наше оборонный заказ или бюджет Минкультуры.

Чиновники и полицейские боятся расследовать проекты "Большого строительства". Потому что Зеленский на этом пиарится, расследование будет стоить им должности.

Укравтодор начал применять дискриминационные критерии. Требования сформировали таким образом, чтобы определенные компании могли принять участие. Компании-лидеры не конкурируют между собой, договариваются, кто какой подряд получит, кто пойдет техническим участником, чтобы создать воображаемую конкуренцию. На это должен реагировать Антимонопольный комитет.

Есть коррупция. Из многих источников слышим, что "Большая стройка" - проект, с помощью которого финансируют партийную кассу "слуг народа". С которого платят депутатам.

Проведение без "Прозорро" означает, что руководитель государственного органа, который распоряжается бюджетными средствами, и подрядчик садятся в кабинете и договариваются о цене контакта, сколько работ выполняют. Тогда смогут повысить цену, насколько это нужно для отката"

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Автор: Тарас Подолян Строительство дорог - одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость, говорит Владимир Дубровский

"Зеленский - один из тех, кого ввели в заблуждение, пользуясь его незнанием в экономике. Что государственные расходы якобы повышают ВВП - не правда", - говорит экономист Владимир Дубровский о заявлении президента, что "Большое строительство" дало 200 тыс. рабочих мест.

"Нельзя отрицать, что в рамках этого проекта построили много дорог. Это важно. Об этом давно в Украине говорили. Например, если из села невозможно добраться до райцентра; нет приличной дороги, то оно приходит в упадок. Поэтому строительство дорог - это правильно. Вопрос в том, насколько прозрачно это происходит.

Есть закономерность, что строительство дорог - это одна из самых коррумпированных отраслей. Там легко завысить стоимость. В подверженных коррупции странах государственные расходы идут на капитальное строительство именно потому, что оно пригодно для хищения. Рядовым водителям, которые видят выгоды от киевской Окружной дороги, будет безразлично, сколько на ней украли. Они оценят это, как достижение Зеленского. Ему политически это выгодно.

У советских экономистов было утверждение - увеличение государственных расходов как-то оживляет экономический рост. Это неправильно. Увеличение расходов, если оно не в долг, а за счет повышения налогов, уменьшает темпы экономического роста. Государственные расходы - это и о "Большое строительство"