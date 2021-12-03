Украина потеряла на "Большом строительстве" Зеленского 55 млрд грн

Программу оплачивают из карманов украинцев.

Украина потеряла 55 млрд грн на программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом рассказала журналистка ZN.UA Юлия Самаева в видеоблоге.

"Мы всей страной работаем на "Большую стройку" Зеленского. Даже не пожалели ковидный фонд, вкатив в асфальт половину его средств.

Уже вложили в дороги около 300 миллиардов гривен, наших с вами. Ведь именно на средства налогоплательщиков строятся дороги в стране. И вроде бы все хорошо. Если бы не одно но. В цивилизованном мире за столь огромное финансирование - 10 миллиардов долларов - соревновалась бы сотня компаний. И благодаря такой конкуренции цена на торгах снижалась бы по меньшей мере на 15%", - сказала журналистка.

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В Украине же 75% всего дорожного финансирования распределили только семь компаний. Это так называемый "дорожный картель", который с разрешения власти работает на рынке строительства.

Во областях одна-две компании занимают не менее 60% рынка. А например, в Тернопольской и Ивано-Франковской обл - все 80%.

"Благодаря завышенным ценам картеля стоимость дорожных работ выросла вдвое. Если в 2019-м текущий средний ремонт километра стоил 5 миллионов, то в 2020-м уже 11.

Но хуже всего другое. При отсутствии конкуренции цена на торгах картеля не снижается. Падает в лучшем случае на 5, 3 или 1%. Остальное – это сверхприбыли, которые картель оставляет себе. Эти же 55 миллиардов гривен", - рассказала журналистка.

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте прошлого года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, а деньги выделяют из государственного бюджета. На строительство аэродрома в Днепре, анонсированное президентом Зеленским, из госбюджета переплатят 1,7 млрд грн из-за завышения в полтора раза стоимости работ, сообщали СМИ.