"Большая стройка" Зеленского: украинцы переплатят 1,7 млрд грн за аэродром

Координируют программу в Офисе президента. Фото: president.gov.ua

На строительство аэродрома в Днепре, анонсированное президентом Владимиром Зеленским, из государственного бюджета переплатят 1,7 млрд грн из-за завышения в полтора раза стоимости работ.

Об этом сообщают "Наші гроші".

8 октября государственное предприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" Министерства инфраструктуры по результатам тендера заключило соглашение с компанией "Онур Конструкцион Интернешнл" на строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск" стоимостью 5,64 млрд грн.

Единственным конкурентом на тендере была компания "Автомагистраль-Юг", что вместе с "Онуром" являются главными фаворитами Укравтодора.

В результате минимальной конкуренции скидка на тендере составила всего 2%. А цены на строительные материалы оказались гораздо большими по сравнению с предыдущим контрактом на аэродром "Днепр".

В начале 2021 года тендер на строительство аэродрома с участием восьми конкурентов выиграла компания "Альтис". На аукционе она выиграла подряд предложив цену 3,95 млрд грн, что было на 31% ниже ожидаемой стоимости.

Однако впоследствии министра инфраструктуры Владислава Криклия уволили. И при новом министре Александре Кубракове контракт с компанией разорвали из-за невыполнения работ. Хотя Антимонопольный комитет заблокировал на два месяца любое финансирование работ.

Поэтому на новый тендер уже не подавались никакие компании, которые не входили в фавориты Укравтодора. "Онур" выиграл новый тендер на 1,7 млрд грн дороже "Альтиса".

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Сметные цены "Онур" оказались значительно выше, чем в разорванном контракте, пишут журналисты.

Щебеночно-песчаная смесь от "Альтис" стоила 540 грн/куб. м, а от "Онур" - уже 953 грн/куб. м, на 76% дороже. В смете турецкой компании на ЩПТ приходится 315 млн грн. Таким образом только на этом стройматериале маржа составила 136 млн.

Георешетка подорожала еще больше - на 305%, с 420 грн до 1703 грн за 10 кв. м. На этот материал "Онур" зарезервировал 93 млн грн, поэтому госбюджет заплатит за него на 70 млн грн больше.

При этом известный производитель "Ковальская" на сайте сейчас предлагает готовые смеси по 1500-1600 грн, тогда как у "Онура" он стоит более 2200 грн.

Аналогично "Онур" подняли цены по всем стройматериалам, которые журналисты смогли идентифицировать в сметах тендеров.

Что известно о компании

Турецкая группа "Онур" во времена президента Зеленского закрепила позиции лидера строительного рынка Украины.

Зеленский выступал в турецком отеле "Онур" еще будучи актером "Квартала 95". А после победы на выборах предлагал отдавать подряды компании без тендеров.

При этом одним из крупнейших подрядов стали 12 млрд грн на строительство моста через Днепр в Запорожье. Единственным конкурентом "Онур" на тендере была еще одна турецкая фирма "Гьочай". "Гьочай" построил для "Онур" турецкий отель, в котором и выступал Зеленский.

Программу президента "Большая стройка" объявили в марте прошлого года. Ее координирует в Офисе президента заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, а деньги выделяют из государственного бюджета.