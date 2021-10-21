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четверг, 04 ноября 2021 13:45

"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
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Ирина Верещук во время присяги в Военном институте при Львовской политехнике
Фото: с сайта armyinform.com.ua
Ирина Верещук с коллегой по службе

41-летняя Ирина Верещук стала вице-премьером - министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Заменила на должности Алексея Резникова, которого назначили министром обороны. Последние два с половиной года Верещук была народным депутатом от "Слуги народа". В Раду зашла под №29. В список ее взял уже бывший спикер Дмитрий Разумков. Возглавляла подкомитет по государственной безопасности и обороне.

В 2010-2015 годах Верещук была мэром приграничного города Рава-Русская Львовской области. Стала самым молодым мэром в Украине, ей тогда было 30 лет. С сентября 2017 года преподавала на кафедре политологии Национального педуниверситета им. Драгоманова и в Институте экологии экономики и права. В прошлом году на местных выборах баллотировалась на городского голову столицы. Тогда за нее проголосовали 39,321 киевлян. Киевский отдел "Слуги народа" потратил на ее избирательную кампанию более 25 млн грн, подсчитали в движении "Честно". Более половины денег пошли на оплату телеэфиров.

Два года тому назад из-за Верещук подрались нардепы Гео Лерос и Максим Бужанский. Последний вступился за Верещук, которую обматерил в партийном чате Лерос.

Призывала извиниться перед погибшими пророссийскими активистами в Одессе

За депутатскую деятельность подала 4 запроса - один президенту и три правительству. Все их рассмотрели. В соавторстве подала 71 законопроект, преимущественно по обороне, разведке. В частности, о материальной ответственности военнослужащих, о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию вопросов руководства территориальной обороной, об оборонных закупках, изменениях в закон "О противоминной деятельности в Украине". Также - об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро. Есть среди инициатив внесение изменений в некоторые законы по применению Вооруженными Силами и Государственной спецслужбой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в определенный период, о Службе военного капелланства.

В 2002 году Ирина Верещук закончила Военный институт при Львовской политехнике. Специальность: "Военный перевод и международная информация" (специалист по международной информации, референт-переводчик, офицер военного управления тактического уровня).

- Когда ко мне впервые на полигон приехали родители, мама расплакалась и сказала папе: "Ты куда ребенка отдал? Она яйцо со скорлупой ест ", - вспоминала Верещук.

На офицерских должностях служила в Вооруженных силах. По ее словам, в Западной гарнизоне на Львовщине. Уволилась в звании старшего лейтенанта. Занималась каратэ и рукопашным боем. Сейчас посещает тренировки по тайскому боксу. В мае 2014 записала видеообращение к матерям России с призывом не допустить войну. В начале мая 2020-го призвала к извинениям перед погибшими пророссийскими активистами в Одессе на 6-ю годовщину. Это вызвало волну возмущения.

Замужем второй раз. Ее муж Михаил Кухаренко возглавлял львовское спецподразделение СБУ "Альфа". Имеет сына 18-летнего Олега от первого брака.

"Есть информация, что Кухаренко был среди альфачев, которые 18 февраля 2014 сожгли Дом профсоюзов. Я лично ее спрашивала об этом. Она наотрез отказалась отвечать. Еще интереснее, что ее муж является основателем львовской организации ветеранов антитеррора "Альфа". Это не ветераны нынешней войны. Эта ветеранская организация альфачев еще со времен Кучмы была в тесном контакте с ФСБ и российскими альфачамы", - рассказывала бывший народный депутат Татьяна Черновол.

Gazeta.uaсобрала самые интересные высказывания Ирины Верещук.

Об армии:

"Я 10 лет прослужила в армии в качестве офицера. Это было сложно. Утром встала, побежала на зарядку. Пошли учиться в униформе. Затем наряд, выезд на полигон, стрельбы, обкатка танками. Я закаленная, фактически ничего не боюсь. У нас над казармой висела табличка с красными буквами "В любой сложной ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки".

"Я за то, чтобы воевали профессиональные люди. Не могут воевать те, кто прошел срочную службу. Я за то, чтобы срочная служба была, но в конечном итоге надо отказываться от обязательного призыва. Это не будет завтра или через год. Мы должны иметь профессиональную армию и тратить средства именно на ее подготовку. А не в подготовку срочников, которые отслужили и потом никогда к ней не возвращаются. Надо делать все, чтобы после первого контракта подписывали следующий. 65 процентов не подписывают второй контракт. И я в свое время не подписала следующий, потому что не видела, что могу сделать карьеру. У меня были амбиции: хотела стать женщиной-генералом ".

"Я понимаю, в чем нуждается сегодняшняя армия, когда говорим о реформе. Министр обороны является менеджером и фактически обслуживает воюющее войско. Дела, которые касаются увеличения финансирования заработных плат, жилищные вопросы - это к министру обороны. А то, что касается стратегии войны - это к командующему ВСУ и к тем, кто воюет ".

О России и войне:

"Путин не просыпается утром и не звонит там где-то на передовую, говоря:" Ану, давайте открывайте огонь", это понятно. Но полностью ответственность за то, что сегодня происходит с той стороны, лежит на Кремле ", - январь 2020 года.

"Что хочет Россия, почему она так давит на Украину и такая неуступчивая? Есть два пункта, обо всем остальном могли бы договориться. Первое: Конституция, внесение изменений относительно особого статуса и граница. Второе: Россия требует, чтобы выборы были проведены до того, как границу будет контролировать Украину", - апрель 2021 года.

О НАТО:

"Нас не ждут в НАТО. Скорее Грузию возьмут. И я была очень удивлена, потому что в 2008 году Грузия и Украина имели одинаковую возможность получить План действий относительно членства. Мы хотим, нас не берут. Мы теряем репутационно. Нам нельзя идти туда, где нас не ждут. Должно измениться, наверное, само НАТО, чтобы позволить вступить Украине, несмотря на мнение России", - сентябрь 2019 года.

"Байден говорит:" Мы не можем пока принять вас в НАТО, потому что у вас не преодолена коррупция ". Создали САП, НАПК, ГБР, НАБУ - кучу органов для борьбы с коррупцией. И сейчас даже не можем понять, что именно имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы. Что имеют в виду наши партнеры, называя нас глубоко коррумпированной страной", - июнь 2021 года.

Состояние:

В 2019 году Ирина Верещук заработала 575 863 грн. В декларации указана купленная в тот же год квартира в Броварах под Киевом на 37,6 "квадратов" за 832 тыс. грн. Ей принадлежит половина, другая - свекрови Валентине Кухаренко. Есть две квартиры во Львове. Право собственности приобрела в том же 2019 году. Совладельцы: в одной - ее мать, в другой - муж. Еще одна квартира на 38,6 кв м, где она единственный владелец - в Раве-Русской на Львовщине. До 2020 года арендовали в Киеве квартиру на 95 "квадратов". Затем с мужем переехали в служебное жилье на 53 кв.м, принадлежащее СБУ.

В собственности Верещук есть четыре земельных участка на Львовщине и один в Вышгородском районе Киевской области. На нее зарегистрирована машина "Тойота Кэмри" 2018 года выпуска. На счетах в банке имеет 143 575 грн. наличными - 160 тыс. грн. и $11 тыс.

Муж Михаил Кухаренко за 2019 заработал 1089125 грн зарплаты в воинской части Е6117.

Автор: Оксана СМОЛА
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