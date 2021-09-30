"Клубничка", лучшие трюки и сценарии: "слугам" раздали Оскары

Фото: @chesno.movement

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Трускавце нардепам будут раздавать "партийный Оскар".

В сети высмеяли "слуг" фотожабами и номинациям. Версии наград опубликовало движение "Честно"

"Даем предварительный список номинаций и победителей, учитывая те факты парламентской жизни, которые удалось зафиксировать в течение последних двух лет работы Верховной Рады.

"Лучшая мужская главная роль" - Николай Тищенко за игру в сериале "Выборы на Франкивщине";

"Лучшая женская роль" - Ирина Венедиктова в фильмах "Ручной режим" и "Око государево";

"Лучшая мужская роль второго плана" - Андрей Клочко в сериале "Тени забытых застройщиков";

"Лучшая женская роль второго плана" - Ирина Верещук в фильме "Мэри Поппинс, до свидания";

"Лучший адаптированный сценарий" - Александр Дубинский за фильм "Мама любит скорость";

"Самый оригинальный сценарий" - Марьяна Безуглая за фильм "Имитация. Заседание ВСК по вагнеривцах";

"Лучший сценарий для фильма о животных" - награда достается Евгению Брагарю за фильм "Продай собаку - купи газ";

В номинации "Клубничка" побеждает Богдан Яременко с фильмом "Эмануэль, без табу";

"Лучший звуковой эффект" создал DJ Давид Арахамия в фильме "Корабельная сосна";

"Лучшее музыкальное сопровождение" смог обеспечить Александр Корниенко в фильме "Как спрятать золото партий";

"Лучший трюк" - Александр Трухин за роль в киноленте "Призрачный гонщик";

"Лучший римейк" - Сергей Литвиненко и Елена Копанчук за фильм "Мы не кнопкодавы";

"Лучшее кулинарное шоу" - Александр Юрченко и его "3% пирога";

"Лучшая режиссерская работа" - Владимир Зеленский с сериалом "Слуга народа", - пишут активисты.

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Выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавце состоится 1-2 октября. В субботу планируют встречу депутатов с президентом Владимиром Зеленским. Заседание будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya. Одноместный номер в гостинице составляет для одного человека от 2840 до 20 600 грн в сутки. Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.