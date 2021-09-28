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Диджей Арахамия и партийный "Оскар" - раскрыли подробности заседания "слуг" в Трускавце

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Диджей Арахамия и партийный &quot;Оскар&quot; - раскрыли подробности заседания &quot;слуг&quot; в Трускавце
Депутатам "Слуги народа" вручат партийный "Оскар" за достижения. Фото: Укринформ

Глава "Слуги народа" Давид Арахамия раскрыл подробности предстоящего заседания фракции в Трускавце.

Депутаты прибудут в пятницу. Во второй половине этого же дня они начнут работу, которая продлится до позднего вечера, потом і утром в субботу. Тогда присоединится президент Владимир Зеленский. Закончится партийное мероприятие в первой половине воскресенья, сказал политик в эфире телеканала "Украина 24".

Говоря о развлекательной программе в Трускавце, Арахамия анонсировал вручения необычной награды.

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"Мы планируем сделать церемонию награждения, условно "партийный Оскар" за всякого рода вещи, которые происходили в течение двух лет. В том числе с юмором, иронией. Планируем такой гала-ужин", - отметил он.

Также Арахамия анонсировал свое новое выступление в качестве диджея David Braun, уточнив, что оно состоится в конце мероприятия.

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Будет проходить в отеле Rixos-Prykarpattya.

На территории будет работать медиа-центр, планируют брифинги руководства, представителей партии, фракции, приглашенных гостей.

Будут допускать журналистов, аккредитованных в медиа-центре, с Covid-сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 ч.

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