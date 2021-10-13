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"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны

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&quot;Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента&quot; - эксперт о кандидате на должность министра обороны
фото: УНИАН

Народный депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета Совета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук имеет наибольшие шансы стать новым министром обороны. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал Юрий Подорожний, эксперт Украинского центра общественного развития.

"В" зеленой команде "на Верещук делают большие ставки. У Зеленского и Кличко личный конфликт. Он хочет уничтожить мэра Киева. Кличко пока держит удар. И в команде Зеленского решили, что нокаутировать Кличко на выборах может Верещук. На нее ставят как на своего мощного игрока. Как на политического тяжеловеса. Поэтому должность министра обороны в глазах политиков не менее весомая, чем управлять Киевом. В Офисе президента ее воспринимают серьезно ", - отметил эксперт.

По его мнению, в должности министра обороны Ирина Верещук будет такой же, как и депутатом.

"Будет иметь красивый вид. Говорить какие-то правильные вещи. Когда надо - критиковать, когда нет - молчать. Власть будет гордиться, что женщина стала министром обороны. Это же по-западному ", - отметил Подорожний.

Добавил, что на посту министра обороны хотелось бы иметь профессионального человека.

"Страна воюет, перед ней стоит задача вступления в НАТО и реформирования по западным стандартам. Хотелось бы видеть на этом посту человека, готового посвятить жизнь военному делу. Чтобы были выдающиеся военные заслуги. Чтобы министр был авторитетом. Это мог бы быть боевой генерал, их достаточно", - добавил он.

Назначение Верещук будет политическим, отмечает эксперт.

"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента. Кадровые назначения всегда остаются за Зеленским. Но нашептывать, что именно эта кандидатура является правильной и положительной, будет глава его Офиса. Президент лежит в теплой ванне, а воду туда льет Андрей Ермак ", - отметил Подорожний.

Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили. На следующей пленарной неделе свои посты могут потерять такие министры: обороны Андрей Таран, соцполитики Марина Лазебная, экологии Роман Абрамовский и вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

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