Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера

Сегодня, 1 октября, народные депутаты от "Слуги народа" съедутся в Трускавец. Три дня около 300 приглашенные будут проводить совещание в пятизвездочной гостинице "Риксос Прикарпатье". Среди них - президент Владимир Зеленский, генпрокурор Ирина Венедиктова, главы СБУ Игорь Баканов, Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, и. о. директора Госбюро расследований Александр Соколов и члены Кабмина.
Будут подбивать итоги, что "слуги" успели сделать за два с половиной года. Также обсудить, какие реформы ускорить, а которые дальше обсуждать.
- Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима, - говорит лидер фракции 42-летний Давид Арахамия.
Отдельно проведут заседание с участием членов правительства и фракции. Хотят сделать кадровые перестановки в Кабмине. Об увольнении говорят последние два месяца. Свои посты могут потерять такие министры - обороны Андрей Таран, соцполитики Марина Лазебная, экологии Роман Абрамовский и вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Кресло шатается и под председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. На его место метит заместитель, вицеспикер Руслан Стефанчук. 30 сентября Арахамия обратился к Разумкову, чтобы тот выдал подписные листы за отзыв действующего председателя ВР.
Gazeta.ua поинтересовалась у экспертов, почему созрели кадровые изменения? Чем не угодили определенные министры и спикер? Последним есть замена? Какая скамейка запасных у власти?
Алексей Голобуцкий, 45 лет, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:
- Об отставках говорят давно. Знаю от приближенных к власти людей, проблема не в том, чтобы кого-то уволить, а в том - кем заменить. Со стороны никто не хочет идти. Для Офиса президента, который стал руководящим органом страны и все решает, главное требование - лояльность. Другого не требуют.
Настоящие профессионалы не хотят идти в правительство
Когда нет правил игры, то никто не хочет с ними связываться. Завтра Зеленский может выйти и заявить, что ты непрофессионал. С позором выгонят с работы. Настоящие профи не хотят идти в правительство. Поэтому власть ищет людей среди своих. Договорились выдвигать кого-то из фракции. Там мало профессионалов. Якобы пять депутатов будут предлагать на какие должности в правительстве, губернаторство.
На каденцию этого правительства пришлось много испытаний, в частности ковид. Далее нас ждет серьезная проблема с отоплением, ценам. Ситуация сложная. Надежды только на теплую зиму. Если нет результатов, надо хоть как-то показывать, что ты что-то делаешь. Вот отставками и создают видимость.
Государством управляет неконституционный орган - Офис президента
Власти нужно окончательно сформировать четкое управление государством и экономикой. Мы с парламентско-президентской республики превратились в президентскую. Государством руководит неконституционный орган - Офис президента. Видим увеличение роли руководителя этого офиса Ермака. У него есть своя система координат. Чтобы выполнять свои задачи и Зеленского, надо ручной спикер. При нынешних обстоятельствах парламент - принтер для распечатки законов. Нужен человек, который будет этим руководить, не будет придерживаться регламента. Разумков был в их команде грамотных специалистом, который имеет политические амбиции и хочет развиваться. Поэтому не может лечь под Офис президента и превратиться в клерка по вызову. Снимут Разумкова. Поставят Стефанчука, и все будет "отлично". Будет больше позора, проблем. Но на определенный период они сконцентрируют всю власть в стране. Останутся относительно неподконтрольны органы - НАБУ и НАЗК.
Если готовятся к досрочным президентским выборам, то снимут Разумкова
Особенность "зеленых" - не действуют по схемам старых политиков. Если действительно готовятся к досрочным президентским выборам, то снимут Разумкова. Отставка не гарантирует, что Разумков не станет конкурентом Зеленского на президентских выборах. Хотя пытаются убедить, что без должности спикера у того не будет эфиров и на этом все закончится. Это может не оправдаться.
Николай Мельник, 35 лет, гендиректор аналитической группы "Левиафан":
- Президент прекрасно понимает, что октябрь и ноябрь для Украины - период накала страстей. Надо объяснять народу, почему высокие тарифы, почему пробуксовывают реформы. Непосредственно для этого проведут кадровые изменения, которые позволят показать народу, что власть не концентрируется на себе, а готова слышать народ, менять персоналии и назначать новых людей. Но большой вопрос: на кого заменят? Назначение происходят через призму личной преданности Офису президента, а именно Владимиру Зеленскому. Можем только надеяться, что новые чиновники будут компетентными.
Проваленные оборонные заказы - в прошлом году не смогли использовать средства
Таран и Уруский - это вопрос оборонных закупок. То, что не один год критикуют и будут продолжать это делать. Когда государств выделяет большие средства на государственные заказы, а не получает то вооружение, за которое платит. Есть уголовные производства, журналистские расследования что провалены оборонные заказы - в прошлом году не смогли использовать средства. В этом году используем, но обороноспособность не увеличивается. Это основные две большие претензии к Тарану и Урускому. По Лазебной, то надо будет объяснять почему у нас дефицит Пенсионного фонда, задолженности. Министр соцполитики - "расстрельный" министр, на которого легко положить любую вину за невыполнение социальных обязательств. Для реформ нужна поддержка парламента. А Верховная Рада не хочет. Если увидим заменау персоналий без изменения качества, то это будет показухой. Надеюсь, на место Уруского и Тарана придут не менее профессиональные люди. Но они будут еще преданнее президенту, более лояльны.
Судьба спикера Разумкова решена. Господин Дмитрий публично пошел против команды президента. Сначала конфликт разгорался по линии Разумков-Данилов, тогда Разумков-Арахамия, позже начался открытый саботаж голосования по антиолигархическому закону. То, что его не пригласили на публичные собрания в Трускавец, означает, что монобольшинство от него уходит. Есть два варианта. Первый - поставить руководителя аппарата, который будет полностью ориентирован на вице-спикера Стефанчука. Тогда Разумков превратится в свадебного генерала, ничего не решает. Создадут условия, чтобы сам ушел. Второй - если конфликт зайдет в острую фазу, то отставят 226 голосами.
Владимир Цыбулько, 57 лет, политолог:
- С кадрами у Зеленского большие проблемы. Отставки министров будут скорее как ритуальные изменения. В учебниках пишут: чтобы стимулировать управленцев, их периодически нужно перетасовывать. Эта логика изменений призвана прежде всего оживить рейтинг самого президента. Хотя большинство украинцев поняли, что Зеленский - яловый и бесплоден. Может генерировать видосики, медийную нервотрепку, но серьезных управленческих решений, которые бы меняли жизнь общества - не будет. Это косметические изменения, которые должны поддержать его рейтинг. Окружение понимает, что чуть более 20 процентов за Зеленского держатся "на телевизоре". За два с половиной года мы лучше жить не стали. Отставки - превентивная мера накануне возможных беспорядков. Люди созревают к социальным протестам. Зеленским плохо представляет, что такое политика.
Все деньги вбухали в "Большое строительство". Но "продать" его обществу в качестве улучшение жизни - не получается
Все деньги вбухали в "Большое строительство", которое понятно президенту и окружению. Видят, что они на этом наживаются. Но "продать" его обществу в качестве улучшение жизни - не получается. Людям от этого пользы нет. Перестановки во власти не успокоят их. Зеленский поставил страну на паузу и проедает ресурсы.
В команде Зеленского бытует мнение, что можно воплотить трюк Саакашвили. Который когда начал исчерпывать ресурс доверия, то быстро провел досрочные выборы. У нас это упирается в законодательство. Если Зеленский сложит полномочия, то переизбраться согласно действующему законодательству не может. Надо быстро изменить законодательство о праве внеочередных выборов. Чтобы победить в таких условиях, нужно иметь надежного и своего исполняющего обязанности. Такой сценарий закладывают. Тогда надо менять Разумкова, который попытался выстроить равноудаленность от всех фракций. Многих политических неофитов это бесит. Не понимают, почему их выдвиженец заиграет со всеми в равенство. Потому победитель должен получать все. Такая практика приводит к судьбе Януковича.
Оксана СМОЛА
Последний раз "Слуги народа" собирались на обучение в Трускавце летом 2019 года. Съехались 246 избранных нардепов. Тогда это партии стоило 11,2 млн грн. "Что вы заканчивали? Трускавецкий "Риксос", - так шутили с их там обучения. Часть нардепов ходили не на занятия, а в SPA.
Сейчас якобы они сами будут платить за свое пребывание там. Самый дешевый одноместный номер в сутки стоит 2420 грн, самые дорогие апартаменты - 21900 грн.
Трудолюбивым депутатам вручат "партийные оскары". Диджей сет для коллег сыграет лидер фракции Давид Арахамия под псевдонимом DJ Braun.
Комментарии