Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера

Сегодня, 1 октября, народные депутаты от "Слуги народа" съедутся в Трускавец. Три дня около 300 приглашенные будут проводить совещание в пятизвездочной гостинице "Риксос Прикарпатье". Среди них - президент Владимир Зеленский, генпрокурор Ирина Венедиктова, главы СБУ Игорь Баканов, Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков, и. о. директора Госбюро расследований Александр Соколов и члены Кабмина.

Будут подбивать итоги, что "слуги" успели сделать за два с половиной года. Также обсудить, какие реформы ускорить, а которые дальше обсуждать.

- Я прогнозирую, что мы выйдем в какую-то концепцию нового турборежима, - говорит лидер фракции 42-летний Давид Арахамия.

Отдельно проведут заседание с участием членов правительства и фракции. Хотят сделать кадровые перестановки в Кабмине. Об увольнении говорят последние два месяца. Свои посты могут потерять такие министры - обороны Андрей Таран, соцполитики Марина Лазебная, экологии Роман Абрамовский и вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. Кресло шатается и под председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым. На его место метит заместитель, вицеспикер Руслан Стефанчук. 30 сентября Арахамия обратился к Разумкову, чтобы тот выдал подписные листы за отзыв действующего председателя ВР.

Автор: коллаж Gazeta.ua Во власти готовятся к отставкам министров (слева направо) обороны Андрея Тарана, соцполитики Марины Лазебной, экологии Романа Абрамовского и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

Gazeta.ua поинтересовалась у экспертов, почему созрели кадровые изменения? Чем не угодили определенные министры и спикер? Последним есть замена? Какая скамейка запасных у власти?

Алексей Голобуцкий, 45 лет, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций:

- Об отставках говорят давно. Знаю от приближенных к власти людей, проблема не в том, чтобы кого-то уволить, а в том - кем заменить. Со стороны никто не хочет идти. Для Офиса президента, который стал руководящим органом страны и все решает, главное требование - лояльность. Другого не требуют.

Настоящие профессионалы не хотят идти в правительство

Когда нет правил игры, то никто не хочет с ними связываться. Завтра Зеленский может выйти и заявить, что ты непрофессионал. С позором выгонят с работы. Настоящие профи не хотят идти в правительство. Поэтому власть ищет людей среди своих. Договорились выдвигать кого-то из фракции. Там мало профессионалов. Якобы пять депутатов будут предлагать на какие должности в правительстве, губернаторство.

На каденцию этого правительства пришлось много испытаний, в частности ковид. Далее нас ждет серьезная проблема с отоплением, ценам. Ситуация сложная. Надежды только на теплую зиму. Если нет результатов, надо хоть как-то показывать, что ты что-то делаешь. Вот отставками и создают видимость.

Государством управляет неконституционный орган - Офис президента

Власти нужно окончательно сформировать четкое управление государством и экономикой. Мы с парламентско-президентской республики превратились в президентскую. Государством руководит неконституционный орган - Офис президента. Видим увеличение роли руководителя этого офиса Ермака. У него есть своя система координат. Чтобы выполнять свои задачи и Зеленского, надо ручной спикер. При нынешних обстоятельствах парламент - принтер для распечатки законов. Нужен человек, который будет этим руководить, не будет придерживаться регламента. Разумков был в их команде грамотных специалистом, который имеет политические амбиции и хочет развиваться. Поэтому не может лечь под Офис президента и превратиться в клерка по вызову. Снимут Разумкова. Поставят Стефанчука, и все будет "отлично". Будет больше позора, проблем. Но на определенный период они сконцентрируют всю власть в стране. Останутся относительно неподконтрольны органы - НАБУ и НАЗК.

Если готовятся к досрочным президентским выборам, то снимут Разумкова

Особенность "зеленых" - не действуют по схемам старых политиков. Если действительно готовятся к досрочным президентским выборам, то снимут Разумкова. Отставка не гарантирует, что Разумков не станет конкурентом Зеленского на президентских выборах. Хотя пытаются убедить, что без должности спикера у того не будет эфиров и на этом все закончится. Это может не оправдаться.

Николай Мельник, 35 лет, гендиректор аналитической группы "Левиафан":

- Президент прекрасно понимает, что октябрь и ноябрь для Украины - период накала страстей. Надо объяснять народу, почему высокие тарифы, почему пробуксовывают реформы. Непосредственно для этого проведут кадровые изменения, которые позволят показать народу, что власть не концентрируется на себе, а готова слышать народ, менять персоналии и назначать новых людей. Но большой вопрос: на кого заменят? Назначение происходят через призму личной преданности Офису президента, а именно Владимиру Зеленскому. Можем только надеяться, что новые чиновники будут компетентными.

Проваленные оборонные заказы - в прошлом году не смогли использовать средства

Таран и Уруский - это вопрос оборонных закупок. То, что не один год критикуют и будут продолжать это делать. Когда государств выделяет большие средства на государственные заказы, а не получает то вооружение, за которое платит. Есть уголовные производства, журналистские расследования что провалены оборонные заказы - в прошлом году не смогли использовать средства. В этом году используем, но обороноспособность не увеличивается. Это основные две большие претензии к Тарану и Урускому. По Лазебной, то надо будет объяснять почему у нас дефицит Пенсионного фонда, задолженности. Министр соцполитики - "расстрельный" министр, на которого легко положить любую вину за невыполнение социальных обязательств. Для реформ нужна поддержка парламента. А Верховная Рада не хочет. Если увидим заменау персоналий без изменения качества, то это будет показухой. Надеюсь, на место Уруского и Тарана придут не менее профессиональные люди. Но они будут еще преданнее президенту, более лояльны.

Автор: УНИАН Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (слева) открыто выступил против Чино власти. В Раде начнут собирать подписи за отставку спикера

Судьба спикера Разумкова решена. Господин Дмитрий публично пошел против команды президента. Сначала конфликт разгорался по линии Разумков-Данилов, тогда Разумков-Арахамия, позже начался открытый саботаж голосования по антиолигархическому закону. То, что его не пригласили на публичные собрания в Трускавец, означает, что монобольшинство от него уходит. Есть два варианта. Первый - поставить руководителя аппарата, который будет полностью ориентирован на вице-спикера Стефанчука. Тогда Разумков превратится в свадебного генерала, ничего не решает. Создадут условия, чтобы сам ушел. Второй - если конфликт зайдет в острую фазу, то отставят 226 голосами.

Владимир Цыбулько, 57 лет, политолог:

- С кадрами у Зеленского большие проблемы. Отставки министров будут скорее как ритуальные изменения. В учебниках пишут: чтобы стимулировать управленцев, их периодически нужно перетасовывать. Эта логика изменений призвана прежде всего оживить рейтинг самого президента. Хотя большинство украинцев поняли, что Зеленский - яловый и бесплоден. Может генерировать видосики, медийную нервотрепку, но серьезных управленческих решений, которые бы меняли жизнь общества - не будет. Это косметические изменения, которые должны поддержать его рейтинг. Окружение понимает, что чуть более 20 процентов за Зеленского держатся "на телевизоре". За два с половиной года мы лучше жить не стали. Отставки - превентивная мера накануне возможных беспорядков. Люди созревают к социальным протестам. Зеленским плохо представляет, что такое политика.

Все деньги вбухали в "Большое строительство". Но "продать" его обществу в качестве улучшение жизни - не получается

Все деньги вбухали в "Большое строительство", которое понятно президенту и окружению. Видят, что они на этом наживаются. Но "продать" его обществу в качестве улучшение жизни - не получается. Людям от этого пользы нет. Перестановки во власти не успокоят их. Зеленский поставил страну на паузу и проедает ресурсы.

В команде Зеленского бытует мнение, что можно воплотить трюк Саакашвили. Который когда начал исчерпывать ресурс доверия, то быстро провел досрочные выборы. У нас это упирается в законодательство. Если Зеленский сложит полномочия, то переизбраться согласно действующему законодательству не может. Надо быстро изменить законодательство о праве внеочередных выборов. Чтобы победить в таких условиях, нужно иметь надежного и своего исполняющего обязанности. Такой сценарий закладывают. Тогда надо менять Разумкова, который попытался выстроить равноудаленность от всех фракций. Многих политических неофитов это бесит. Не понимают, почему их выдвиженец заиграет со всеми в равенство. Потому победитель должен получать все. Такая практика приводит к судьбе Януковича.

Оксана СМОЛА

Последний раз "Слуги народа" собирались на обучение в Трускавце летом 2019 года. Съехались 246 избранных нардепов. Тогда это партии стоило 11,2 млн грн. "Что вы заканчивали? Трускавецкий "Риксос", - так шутили с их там обучения. Часть нардепов ходили не на занятия, а в SPA. Сейчас якобы они сами будут платить за свое пребывание там. Самый дешевый одноместный номер в сутки стоит 2420 грн, самые дорогие апартаменты - 21900 грн. Трудолюбивым депутатам вручат "партийные оскары". Диджей сет для коллег сыграет лидер фракции Давид Арахамия под псевдонимом DJ Braun.