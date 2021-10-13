В партии будут люди, которым небезразлична судьба Украины, сказал волонтер. Фото: Facebook.com/serhiyprytula

Волонтер и телеведущий Сергей Притула ведет переговоры с партиями о партнерстве и совместных действиях.

Об этом он рассказал движению "Чесно".

Согласно украинскому законодательству, создать партию с нуля сегодня невозможно в связи с временной оккупацией отдельных территорий страны. Поэтому все политические силы, которые появлялись после 2014 года, вынуждены были "покупать" ранее созданные и зарегистрированные партии и проводить ребрендинг, объясняет "Чесно".

"Пока я только подтвердил намерения об участии в парламентской кампании. Но уже очевидно, что бюрократия не может быть на стороне новых политических сил. Для меня важно, чтобы те команды и люди на местах, которые откликнутся к совместным действиям, имели юридическую возможность участия в выборах. Поэтому мы рассматриваем различные варианты действий. Сейчас я веду переговоры с некоторыми партиями, которые готовы будут влиться в актуальный политический процесс. Речь идет не о покупке, а о партнерстве и совместных действиях", - объяснил волонтер.

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"И в Киеве, и во многих регионах есть команды, которые будут заниматься партийным строительством. О персоналиях я готов буду говорить значительно позже, когда мы дойдем до этапа презентации партии. Предохранители (от рейдерства) будут в уставе", - заверил.

"В партии будут люди, которым небезразлична судьба Украины. Если они уже проявили себя в других партиях до этого, доказали свою принципиальность, профессионализм и порядочность - не вижу препятствий для совместной работы.

Но, конечно, хотелось бы также привлечь как можно больше новых активных граждан, которые еще не избирались в органы власти, но уже показали лидерские качества в общественной работе, волонтерстве или в бизнесе", - рассказал Притула.

В сентябре Сергей Притула заявил, что создает партию. В феврале этого года партия "Голос" сообщила, что Притула вышел из политсовета. На выборах мэра Киева в октябре прошлого года он занял третье место. За него проголосовали 7,87% избирателей. Тогда в первом туре победил действующий мэр Виталий Кличко.