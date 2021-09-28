Ранее Притула был в команде "Голоса". Фото: Anatolii Dybets, Facebook

Волонтер и телеведущий Сергей Притула создает партию.

Об этом он сказал в эфире "24 канал".

О названии и другие детали Притула пообещал рассказать в ближайшее время.

"Это очевидно будет политическая партия. Пока она на этапе формирования. Относительно нейминга, брендинга - дайте мне немного времени и я обязательно расскажу", - заявил волонтер.

"Это однозначно будет не виртуальная история. Но и спешить с приобретением субъектности я не буду", - добавил он.

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Парламент всегда был важнейшим институтом Украины, сказал Притула.

"Институционально парламент не давал поиздеваться из страны за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был тем институтом. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче", - объяснил волонтер.

"Первоначально в планах на горизонте стоит парламентская кампания", - заявил Притула.

В феврале этого года партия "Голос" сообщила, что Притула вышел из ее политсовета. На выборах мэра Киева в октябре прошлого года он занял третье место. За него проголосовали 7,87% избирателей. Тогда в первом туре победил действующий мэр Виталий Кличко.