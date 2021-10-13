Новым министром обороны может стать Верещук. "Слуги" это обсудили

Об амбициях возглавить министерство Верещук заявляла еще летом. Тогда сказала, что имеет силы, чтобы стать министром. Фото: facebook.com/vereschuk.iryna

Нардеп "Слуги народа", глава подкомитета Рады по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук готова стать министром обороны.

Что есть такие амбиции, Верещук заявила в эфире украинского телеканала.

Утверждает, что во фракции уже обсуждали ее кандидатуру на эту должность. Однако с президентом Владимиром Зеленским этот вопрос пока не поднимался.

"У меня нет такого: хочу не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, под его фамилией. Но мы должны брать на себя ответственность", - сказала Верещук в эфире "24 канала".

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Она надеется, что коллеги-нардепы поддержат ее кандидатуру, если на то будет воля Зеленского как верховного главнокомандующего.

Верещук утверждает, что готова к вызовам в должности министра обороны.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служил в армии, один из сыновей военный. Я хорошо знаю, куда иду. Я прекрасно понимаю, какой риск для меня лично это составляет - и репутационный, и политический, и касательно моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать", - сказала нардеп.

27 июля 2021 года после увольнения главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, заговорили и о возможном увольнении министра обороны Андрея Тарана. 7 сентября председатель монобольшинства Давид Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине. Их правительство должно было обсудить на съезде "Слуги народа" в Трускавце 1-3 октября. Вопрос смены министров в парламенте планировали рассмотреть в начале октября, но отложили.