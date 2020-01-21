У Авакова раскрыли подробности закона о легализации оружия

Министерство внутренних дел готово сотрудничать с международными партнерами в вопросах контроля за оборотом оружия.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, сообщает пресс-служба МВД.

Важным остается нормативный вопрос урегулирования незаконного и законного оборота оружия, отметил он.

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"Замечательным результатом нашей совместной работы будет наработка единого варианта закона, который соответствовал бы европейским стандартам, об урегулировании оборота оружия. Документ должен быть с четким определением дефиниций. Ведь одним из рисков является вопрос нормативной неопределенности. Мы должны создать четкие правила игры, тогда нам будет проще соблюдать контроль по этим правилам", - сказал замминистра.

Гончаров добавил, что в высших учебных заведениях системы МВД студенты и курсанты получают все необходимые знания для работы с оборотом оружия. МВД поддерживает инициативу проведения совместных международных учений и тренингов.

Легализацию оружия можно будет провести только после завершения боевых действий. Такую точку зрения высказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко. "Считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", — заявил он. Ранее советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов партии "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что в Украине нужно урегулировать вопросы владения оружием. По его словам, нужен соответствующий закон.