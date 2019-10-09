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среда, 09 октября 2019 14:47

Кабмин запустил эксперимент с Нацполицией

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Кабмин запустил эксперимент с Нацполицией
Гончарук намекнул на новой реформе Нацполиции. Фото: ukrinform.ua

Департаменту стратегических расследований Нацполиции позволили осуществлять свои полномочия на территории всей Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания правительства.

"Было принято решение о предоставлении статуса межтерриториального департаменту стратегических расследований Нацполиции. Мы создали интегрированный орган внутри Нацполиции. Он даст возможность в регионах работать людям, которые будут подчиняться непосредственно Киеву, а не отдельным руководителям главных управлений Нацполиции в областях. Это в определенной степени эксперимент. Но мы надеемся, что он даст возможность оперативно реагировать на вызовы и эффективнее бороться с организованной преступностью", - сказал Гончарук.

Он назвал это "первым шагом в реформировании Нацполиции".

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Полицейская реформа длится уже 5 лет. Когда будет завершена - неизвестно.

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