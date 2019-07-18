У президента подняли вопрос закона об оружии

У президента говорят о законе, который "всех устраивает".

Украине нужно урегулировать вопросы владения оружием. Планируется инициировать принятие соответствующего закона.

Об этом заявил советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов партии "Слуга народу" Никита Потураев, пишет theБабель

Полный запрет оружия в Украине невозможен "в силу исторической традиции", сказал он.

Речь идет не о легализации, а о введении ситуации с оружием, которое продается, в правовое поле.

"Закон необходим, чтобы определить, кто может носить оружие, на каких основаниях, каким критериям этот человек должен отвечать, каким правилам он должен следовать и какое оружие она может иметь", - заявил Потураев.

"Слово "легализация" пугает людей. А когда ты говоришь о том, что нужно ввести в правовое поле, - это совершенно другая история. У людей ложное представление о сроке. Под легализацией понимают снятия некоторых барьеров, а в нашем случае - это как раз создание ограничений и правил. Как человек, у которого есть легальное оружие, я точно знаю, о чем говорю", - объяснил он.

Сейчас есть 2 общественных законопроекты об оружии. Советник президентской команды предлагает объединить их в один, который "всех устроит".

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Первой петицией на сайте президента, которая достигла в сентябре 2015-го необходимого количества голосов, была от Украинской ассоциации владельцев оружия. В ней требовали законодательно утвердить право граждан на защиту.