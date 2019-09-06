Зеленский не поддержал легализацию оружия

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан на самозащиту.
"Легализация оборота в государстве оружия выдается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента, пишет LB.ua
Зеленский напомнил, что в Украине продолжается начатая Россией война, в результате которой в незаконный оборот попало большое количество оружия.
По мнению президента, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".
Петицию подали 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина.
Сторонники легализации оружия заявили: Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.
В 2015-го одну петицию за легализацию оружия уже направляли президенту Петру Порошенко, но никакого результата это не дало. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры ее регистрации.
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Ранее советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов партии "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что в Украине нужно урегулировать вопросы владения оружием. По его словам, нужен соответствующий закон.
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