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пятница, 06 сентября 2019 13:26

Зеленский не поддержал легализацию оружия

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Зеленский не поддержал легализацию оружия
Легализация оборота в государстве оружия - преждевременная, говорит президент. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отклонил петицию с требованием законодательно утвердить право граждан на самозащиту.

"Легализация оборота в государстве оружия выдается преждевременной, а потому не может быть поддержана", - говорится в ответе президента, пишет LB.ua

Зеленский напомнил, что в Украине продолжается начатая Россией война, в результате которой в незаконный оборот попало большое количество оружия.

По мнению президента, необходимо избегать возникновения "дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни".

Петицию подали 22 августа от имени председателя наблюдательного совета Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация владельцев оружия" Георгия Учайкина.

Сторонники легализации оружия заявили: Конституция гарантирует право граждан на защиту, "в том числе с применением оружия". Поэтому они просили Зеленского инициировать рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

В 2015-го одну петицию за легализацию оружия уже направляли президенту Петру Порошенко, но никакого результата это не дало. Порошенко заявлял, что он против легализации оружия и за усложнение процедуры ее регистрации.

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Ранее советник команды президента по политическим вопросам и один из главных идеологов партии "Слуга народа" Никита Потураев заявлял, что в Украине нужно урегулировать вопросы владения оружием. По его словам, нужен соответствующий закон.

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Дата
06
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