Легализация оружия, наркотиков и проституции: новый глава полиции рассказал о своем отношении

По мнению Клименко, прежде всего необходимо изъять незаконное оружие, а уже потом рассматривать решение о легализации. ФОТО: liga.net

Легализацию оружия можно будет провести только после завершения боевых действий.

Такую точку зрения высказал председатель Национальной полиции Игорь Клименко в интервью LB.ua.

"Считаю, что, прежде всего, нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", — заявил он.

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Касательно легализации легких наркотиков, по мнению Клименко, проводить ее пока нецелесообразно.

"Я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому неготово", — отметил глава Нацполиции.

Идею же легализации проституции Клименко поддерживает. Однако осуществление ее считает возможным лишь при условии, если соответствующие изменения будут внесены в законодательство.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", — подчеркнул он.

Игорь Клименко возглавил Национальную полицию после того, как 25 сентября правительство приняло отставку Сергея Князева. В органах внутренних дел служит с 1998-го. Прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии управления МВД в Харьковской области до заместителя главы Национальной полиции. Был участником миротворческой операции на территории бывшей союзной республики Югославия в Косово. В 2014-м участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе.