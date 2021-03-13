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суббота, 13 марта 2021 09:57

"Телефон покраснел от звонков" - депутаты испугались ответственности за Харьковские соглашения

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&quot;Телефон покраснел от звонков&quot; - депутаты испугались ответственности за Харьковские соглашения
Данилов рассказал о звонках от депутатов относительно Харьковских соглашений. Фото: Слово и Дело

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал на шоу Савика Шустера, что телефон у него разрывался от звонков от депутатов. Уверяли, что не голосовали за Хиаркивськи соглашения. Перед этим СБУ поручили проверить всех депутатов, которые принимали участие в этом голосовании. Подозревают государственную измену.

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"Тогда вопрос, как это происходило и кто вообще голосовал. Когда нам говорят, что депутаты не имеют вообще нести никакой ответственности, то я не могу согласиться. Поскольку эти депутаты могут собираться, голосовать за неизвестно что и за это не нести никакой ответственности. это даже не укладывается ни в одну логику. Я четко понимаю 80 статью Конституции и много других вещей. Но те последствия, после того как произошли эти вещи, мы чувствуем на себе. мы не можем оставить все это без выяснения обстоятельств ", - заявил Данилов, пишет Апостроф.

21 апреля 2010-го, бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович в Харькове и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет. Среди голосовавших: Ринат Ахметов, Владимир Литвин, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Юрий Мирошниченко - член ЦИК Сергей Головатый - судья КСУ Сергей Кивалов Анатолий Кинах, Петр Симоненко, Давид Жвания, Игорь Палица, Андрей Деркач.

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