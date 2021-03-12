 
Ексклюзивы
1/5
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 6885
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 216
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 270
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 972
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1602
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 1575
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 711
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2592
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 2088
Фото
Все фото
6
4
7
10
4
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
&quot;Почему Зеленский молчит?&quot; - Стерненко написал письмо из СИЗО
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
В Одессу прибыли 4 корабля НАТО
&quot;Упыри, позор!&quot;: от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Избрали новых членов Высшего совета правосудия: имена
Видео
Все видео
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
СМИ связали Разумкова с олигархом Ахметовым
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 387
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 1782
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 153
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 315
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 360
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 марта 2021
1 Просмотров: 504
Остання мить
У середині 1990-х із товаришем Михайлом їдемо в Росію. Він бізнесмен, має новий вантажний ГАЗ. У ньому зламався колінвал. Купити в Україні неможливо. ...
пятница, 12 марта 2021 11:07

Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму
6

  Комментировать

Совет национальной безопасности и обороны поручила СБУ проверить ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

"Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. И, если СБУ будет считать необходимым, она должна возбудить дело по госизмене.

Здесь (в перечне тех, кто голосовал. - Gazeta.ua) много интересных персонажей. На сегодняшний день они продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые из них предлагает себя в должность, как, например, господин Литвин, в Государственный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010 года, бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович в Харькове и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет.

27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Путинские отряды": показали, как оккупанты зомбируют крымских детей

За Харьковские соглашения 27 апреля 2010-го проголосовали 236 депутатов VI созыва Верховной Рады. В частности из Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, "Нашей Украины - Народной самообороны", Коммунистической партии, Блока Литвина, напоминает НВ.

Среди голосовавших: Ринат Ахметов, Владимир Литвин, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Юрий Мирошниченко - член ЦИК, Сергей Головатый - судья КСУ, Сергей Кивалов, Анатолий Кинах, Петр Симоненко, Давид Жвания, Игорь Палица, Андрей Деркач, Петр Симоненко.

8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
марта

Владимир Ященко мог прыгать в высоту на 2,50

Студенты встали на защиту проукраинского преподавателя

Землетрясение разрушило город

Папа извинился за грехи Католической церкви

Польша, Венгрия и Чехия стали членами НАТО

Самое читаемое
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
Покажите это тем, кто ностальгирует по СССР - запрещенные фото
23
 1 Просмотров: 167057
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
Пропавшую 7-летнюю Марию Борисову нашли мертвой: первые подробности
5
 Просмотров: 62608
Полуобнаженная участница &quot;ВИА Гры&quot; показала интимные постельные фото
Полуобнаженная участница "ВИА Гры" показала интимные постельные фото
8
 Просмотров: 16398
Челка-&quot;занавеска&quot; и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
Челка-"занавеска" и классический боб: назвали 7 модных стрижек 2021 года
7
 Просмотров: 14022
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
Убийство 7-летней Марии Борисовой: как умерла девочка
5
 Просмотров: 13410
Политика
Литвин идет в ректоры КНУ. В сети напомнили, как он голосовал за флот РФ в Крыму и "диктаторские законы"
Литвин идет в ректоры КНУ. В сети напомнили, как он голосовал за флот РФ в Крыму и "диктаторские законы" Просмотров: 396
Зеленский решил отложить операцию, а слив информации Лукашенко обеспечил Ермак - Бессмертный о "вагнергейте"
Зеленский решил отложить операцию, а слив информации Лукашенко обеспечил Ермак - Бессмертный о "вагнергейте" 1 Просмотров: 846
Если выпускникам вузов дать рабочие места, они не будут выезжать на заработки за границу - Лабазюк
Если выпускникам вузов дать рабочие места, они не будут выезжать на заработки за границу - Лабазюк Просмотров: 171
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр 1 Просмотров: 1971
На Медведчука и Козака завели дело. За пособничество стране-агрессору
На Медведчука и Козака завели дело. За пособничество стране-агрессору Просмотров: 486
Больше всего комментируют
7
Россия отреагировала на анонсированный Ермаком план по Донбассу
4
Ткаченко говорит менять закон о языке
2
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал письмо из СИЗО
2
Мужчина угрожал Зеленскому в соцсетях. Суд вынес приговор
2
СБУ проверит всех причастных к Харьковским соглашениям. Среди них - Ахметов
Голосов: 6091
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть