Ахметов, Елена Бондаренко, Симоненко. Кто голосовал за российский флот в Крыму

Совет национальной безопасности и обороны поручила СБУ проверить ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

"Есть отдельное поручение Службе безопасности Украины выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. И, если СБУ будет считать необходимым, она должна возбудить дело по госизмене.

Здесь (в перечне тех, кто голосовал. - Gazeta.ua) много интересных персонажей. На сегодняшний день они продолжают находиться в украинской политике. Более того, некоторые из них предлагает себя в должность, как, например, господин Литвин, в Государственный университет имени Тараса Григорьевича Шевченко", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010 года, бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович в Харькове и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет.

27 апреля, когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.

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За Харьковские соглашения 27 апреля 2010-го проголосовали 236 депутатов VI созыва Верховной Рады. В частности из Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко, "Нашей Украины - Народной самообороны", Коммунистической партии, Блока Литвина, напоминает НВ.

Среди голосовавших: Ринат Ахметов, Владимир Литвин, Святослав Пискун, Виталий Хомутынник, Елена Бондаренко, Юрий Мирошниченко - член ЦИК, Сергей Головатый - судья КСУ, Сергей Кивалов, Анатолий Кинах, Петр Симоненко, Давид Жвания, Игорь Палица, Андрей Деркач, Петр Симоненко.

8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.