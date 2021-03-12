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пятница, 12 марта 2021 21:38

Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым

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Когда решалась судьба Харьковских соглашений - Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым
Арьев напомнил, что Зеленский 2010-го не протестовал против Харьковских соглашений. Фото: Reuters

Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым.

"Сейчас в офисе президента и его частной блогосфере вдруг взялись активно выяснять кто чем занимался во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года. Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах", - написал в Facebook политик Владимир Арьев.

Зеленский сам рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"Наверное, тогда он не очень считался с пословицей о языке и враге, поэтому описал все в деталях. Это было 17 мая 2010 года под Киевом", - добавил он.

На следующий день Янукович с Медведевым заявили о сотрудничестве в Черноморском регионе. Она началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. РФ после этого начала наращивать свой военный контингент на полуострове.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить ратификацию 236 народными депутатами Харьковских соглашений 2010 года.

Почти 11 лет назад, 21 апреля 2010 года, бывший президент Украины, которого Верховная Рада лишила этого звания, Виктор Янукович в Харькове и президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписали соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлили с 2017-го по 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет.

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