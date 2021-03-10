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среда, 10 марта 2021 10:15

Татаров специально качал общество, чтобы под окнами Зеленского было не мирно - Шабунин

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Татаров специально качал общество, чтобы под окнами Зеленского было не мирно - Шабунин
Татаров создает Зеленскому такие трудности, которые просто "похоронят" нынешнего президента, говорит Шабунин

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров специально "качал" общество во время, когда под Офисом президента Владимира Зеленского происходили многотысячные акции. Об этом заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Татаров создает Зеленскому такие трудности, которые просто "похоронят" нынешнего президента как внутри страны, так и снаружи.

Во вторник выносят приговор по Стерненку. Вечером в тот день люди стихийно собираются у Офиса президента. Звучат разные цифры. Как по мне, пять тысяч там было. Пусть даже, как говорят, будет три. Но за пол дня в рабочий день в Киеве собирается такое количество людей. Кажется, чувствуется напряжение в обществе, не так ли?

В среду ГБР, которое полностью контролирует Татаров, во Львове с жесткими обысками врывается к сотнику Самообороны Майдана с подозрением в убийстве "беркутовца" во время Революции достоинства. Если это не провокация, то что? При том, что во вторник вечером было объявлено о всеобщей мобилизации под Офисом Зеленского на субботу.

Мне кажется, что Татаров специально "качал" общество, чтобы в тот выходной акция была не мирной. В пятницу киевская полиция Авакова приваливают в офис DEJURE, чтобы вручить административный протокол Роману Маселко по делу, где он якобы имел конфликт интересов при голосовании за вывод о недоброчесности судьи ОАСК - экс-помощницы Портнова. Если это не "расшатывание" общества, то каким оно тогда может быть?

То, что эти чуваки действовали в интересах Портнова и Татарова, я могу очень просто объяснить: это те же люди, которые вручили админпротокол мне, а через три часа он был на сайте "Страна.ua" и в комментариях Портнова. Все это накручивание происходит в канун субботы. Вы не представляете, каких усилий стоило оргкомитету мероприятия сделать его мирным. Сколько для этого было продумано и сделано шагов. Потому что, как я сказал, перед тем общество "качали" такими событиями", - сказал Шабунин в интервью Цензор.нет

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27 февраля под Офисом президента и Офисом генерального прокурора состоялась многотысячная акция "Справедливость Стерненку - справедливость всем".

Общественность требовала от президента Владимира Зеленского судебной реформы и отставки с должности генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы.

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