Такой подготовки к войне не было с зимы 2015 года - Бутусов

Бутусов рассказал об эскалации РФ. Фото: Фокус

Столь масштабной эскалации военных действий не было с зимы 2015 года.

"Западные политики не могут себе позволить относиться несерьезно к таким очень угрожающим движениям в отношении Украины", - заявил журналист Юрий Бутусов в эфире "Украина24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усиливает военную оборону Восточной Европы на фоне агрессии РФ

"Россия сейчас сделала самую большую подготовку к войне с зимой 2015 года. Такого с тех пор еще не было", заявил он.

Лидер России Владимир Путин хочет выдавить США из Европы, пишет в колонке The New York Times офицер разведки США, работавшей при нескольких президентах Америки. В этот раз цель Путина больше, чем закрыть "дверь" в НАТО для Украины и захватить еще больше ее территории. Он хочет изгнать США из Европы. Он мог бы сказать: "Прощай, Америка. Не дай дверям ударить по спине на выходе".