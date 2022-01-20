Судья, вынесший решение Порошенко, ушел в отпуск

Меру пресечения Порошенко объявили 19 января. Фото: Reuters

Следственный судья Печерского районного суда города Киева Алексей Соколов, избравший пятому президенту и народному депутату Петру Порошенко личное обязательство, ушел в отпуск.

Об этом сказали в суде, пишет Укрінформ.

Соколов ушел в отпуск 20 января.

"Сегодня судья находится в отпуске. Как будет дальше - неизвестно", - сказали в суде.

О том, что Соколов в отпуске, сообщил и адвокат обвиняемого в получении $150 тыс. взятки экс-судьи Днепровского райсуда Николая Чауса Ростислав Кравец.

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"Наше заседание у судьи Соколова сегодня, к сожалению, не состоится", - написал юрист и выложил фото с объявлением на дверях кабинета судьи. Там написано, что с 20 января Соколов в отпуске.

19 января суд избрал Порошенко личное обязательство. Под судом произошло столкновение между сторонниками Порошенко и полицейскими. Пятого президента подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям.