Чаус на суде вспомнил Порошенко и подчиненных Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1161
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 3006
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 684
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 2529
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 648
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1476
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 324
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1827
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2898
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 360
Фото
Все фото
49
20
5
6
6
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Судебное решение по делу Порошенко перенесли
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Куча жилья и собственный автопарк: у семьи заместителя Баканова нашли недвижимости более чем на $1 млн
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Видео
Все видео
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Порошенко хотели задержать еще в аэропорту - адвокат
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Зеленский назначил мне адвоката – Порошенко
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1764
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4950
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 432
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 738
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
среда, 19 января 2022 09:43

Чаус на суде вспомнил Порошенко и подчиненных Зеленского

  Комментировать
Чаус на суде вспомнил Порошенко и подчиненных Зеленского
Защита Чауса имела почти два месяца для подготовки речи. Фото: ЦПК

Обвиняемый в получении $150 тыс. взятки бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус начал выступать со вступительной речью в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокаты Чауса пытались отсрочить выступления и просили отложить разбирательство, чтобы они могли подготовиться к речи.

Коллегия судей Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус отказали. У защиты было почти два месяца для подготовки.

Чаус выступал почти два часа и все равно не успел зачитать все, что принес. Продолжение выступления состоится на следующем заседании.

Экс-судья заявил, что дело против него - личная месть директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и в отношении его якобы семь раз совершали провокации, но он всегда отказывал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы

Также цитировал старое интервью жены, в котором та говорила, что к вывозу мужа в Молдову в 2016 году якобы причастен его бывший адвокат Андрей Смирнов, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента.

Вспоминал фамилии бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, мэра Днепра Бориса Филатова, партию "Укроп", пятого президента Петра Порошенко и его соратника, экс-нардепа Александра Грановского, курировавшего вопросы судов во времена прошлой власти.

Также зачитал письмо тогдашнему президенту Молдовы Додону с просьбой о политическом убежище.

Суд рассматривает дело с конца ноября. За это время заседание несколько раз переносили из-за проблем Чауса со слухом.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине.

30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении.

Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания".

На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.

В январе Чаусу продлили домашний арест до февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чаус на суде вспомнил Порошенко и подчиненных Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 19287
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12447
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 11349
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9009
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 8974
Политика
Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского
Эрдоган пригласил в Турцию Путина и Зеленского Просмотров: 243
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину Просмотров: 378
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
 1 Просмотров: 1161
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
49
 Просмотров: 3006
США не собираются наращивать военное присутствие в Украине - Минобороны
США не собираются наращивать военное присутствие в Украине - Минобороны Просмотров: 171
Больше всего комментируют
8
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
7
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
7
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
4
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Голосов: 1691
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть