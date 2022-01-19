Чаус на суде вспомнил Порошенко и подчиненных Зеленского

Защита Чауса имела почти два месяца для подготовки речи. Фото: ЦПК

Обвиняемый в получении $150 тыс. взятки бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус начал выступать со вступительной речью в Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокаты Чауса пытались отсрочить выступления и просили отложить разбирательство, чтобы они могли подготовиться к речи.

Коллегия судей Евгений Крук, Алексей Кравчук и Инна Билоус отказали. У защиты было почти два месяца для подготовки.

Чаус выступал почти два часа и все равно не успел зачитать все, что принес. Продолжение выступления состоится на следующем заседании.

Экс-судья заявил, что дело против него - личная месть директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и в отношении его якобы семь раз совершали провокации, но он всегда отказывал.

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Также цитировал старое интервью жены, в котором та говорила, что к вывозу мужа в Молдову в 2016 году якобы причастен его бывший адвокат Андрей Смирнов, который сейчас работает заместителем руководителя Офиса президента.

Вспоминал фамилии бывшего заместителя председателя Днепропетровской ОГА Геннадия Корбана, мэра Днепра Бориса Филатова, партию "Укроп", пятого президента Петра Порошенко и его соратника, экс-нардепа Александра Грановского, курировавшего вопросы судов во времена прошлой власти.

Также зачитал письмо тогдашнему президенту Молдовы Додону с просьбой о политическом убежище.

Суд рассматривает дело с конца ноября. За это время заседание несколько раз переносили из-за проблем Чауса со слухом.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016-го. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине. 30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ и бывшего судью увезли в неизвестном направлении. Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ. В январе Чаусу продлили домашний арест до февраля.