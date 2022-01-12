Экс-судье Чаусу продлили домашний арест

Бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу продлили домашний арест до февраля.

"Высший антикоррупционный суд продлил домашний арест бывшему судье Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу, до 3 февраля", – заявила пресс-секретарь Специализированной антикорупционной прокуратуры Ольга Постолюк, пишет УНН.

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Чаус также должен сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и труда; сдать на хранение в соответствующие органы власти паспорт гражданина Украины для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, а также воздерживаться от общения с определенными в определении лицами.

В августе 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении взятки в размере 150 тысяч долларов.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус скрылся из Украины и скрывался в Молдове.

Третьего апреля 2021 адвокат Чауса Юлиан Балан заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила Чауса в центре Кишинева.

В августе 2021 года Чаус появился в одном из сел Винницкой области. Правоохранители провели с ним следственные действия.

4 августа ВАКС избрал Чаусу меру в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.