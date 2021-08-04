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Скандальному судью Чаусу избрали меру пресечения

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Скандальному судью Чаусу избрали меру пресечения
Чауса отправили под домашний арест. Фото: Униан

Высший антикоррупционный суд отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

Заседание по избранию меры пресечения продолжалось более 9:00, пишет Цензор.НЕТ.

Адвокаты Чауса заявляли про отвод судьи, но суд не удовлетворил их ходатайство.

Журналистов в зал заседания не пустили, оно проходило в закрытом режиме. НАБУ просило арестовать экс-судью. Его подозревают во взяточничестве в 150 000 долларов за принятие неправомерных решений.

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Вечером 3 августа работники Национального антикоррупционного бюро задержали Николая Чауса во время его визита в больницу "Феофания".

30 июля Николай Чауса нашли в Винницкой области. По данным СМИ, Чауса сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении.

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