Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус лег в больницу

Судебное заседание по Чаусу снова отложили. Фото: vru.gov.ua

Обвиняемый в получении $150 тыс. взятки бывший судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус не пришел на заседание Высшего антикоррупционного суда во вторник, 14 декабря.

Об этом сообщила общественная организация Центра противодействия коррупции.

Суду предоставили справку, что Чауса госпитализировали из-за якобы проблем со слухом.

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Среди уважительных причин, по которым обвиняемые могут не прибывать в суд, есть тяжелая болезнь или пребывание в заведении здравоохранении (при условии, если человек не может временно покинуть больницу).

Поэтому суд планирует направить запрос в медучреждение, чтобы проверить, действительно ли Чаус не может временно покинуть больницу.

Следующее заседание назначили на 21 декабря.

На минувшей неделе ВАКС уже переносил заседание. Адвокат экс-судьи заявлял, что его клиент почти ничего не слышит.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016 года. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине. 30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении. Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.