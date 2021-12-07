Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли

Судебное заседание отложили на неделю. Фото: ЦПК

Высший антикоррупционный суд перенес заседание по делу бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, обвиняемого в получении $150 тыс. взятки.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Адвокат экс-судии заявил, что его клиент почти ничего не слышит. Ему нужно сделать либо операцию, либо терапевтическое лечение. Это будет понятно после диагностики, а чтобы ее пройти, нужно отстоять очередь, при этом с привлечением государственной охраны и разрешением прокурора.

Поэтому защита попросила перерыв.

Прокурор ответила, что вопрос со слухом Чауса тянется еще с досудебного расследования, поэтому не факт, что через две недели удастся что-то решить. Также заявила, что может говорить медленно и громко, чтобы обвиняемый все слышал.

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Судьи решили отчасти удовлетворить просьбу защиты и отложить заседание на неделю.

Также сегодня должно было состояться подготовительное заседание по делу экс-руководителя "Укрсбуда", бывшего нардепа Максима Мыкытася. Слушание тоже было отложено, поскольку в суд не пришел его адвокат. Следующее заседание назначили на январь.

Николая Чауса разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016 года. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине. 30 июля экс-судью нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении. Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.