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суббота, 17 апреля 2021 13:00

Судья Вовк помогал Коломойскому по делу Приватбанка - СМИ

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Судья Вовк помогал Коломойскому по делу Приватбанка - СМИ
Босой пришел к своему коллеге Павлу Вовку, чтобы спросить, "интересно ли кому-то дело Коломойского". Фото: Facebook

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк помогал окружению бизнесмена Игоря Коломойского в решении одного из дел Приватбанка.

Об этом сообщает Слідство.Інфо со ссылкой на записи разговоров из кабинета Вовка.

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Как следует из пленок, в мае 2019 года к Вовку пришел заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босой, которыйк тому времени рассматривал дело по иску Коломойского к Нацбанку и национализированному Приватбанку. Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства. Их Коломойский хотел через суд признать недействительными.

Босой спросил, "интересно ли кому-то это дело". В свою очередь, Вовк решил "помочь" и позвонил своему знакомому из окружения Коломойского.

"Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот таким же, помнишь, болезненным вопросом? Вопрос "Бороды" (вероятно, речь идет о Коломойском) - самое главное", - сказал Вовк своему собеседнику.

Согласно судебному реестру, истцом в этом деле был Коломойский. Учитывая разговор в кабинете председателя ОАСК, Босой решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле. Поэтому Вовк пересказывал ее суть своему собеседнику.

"Ну фамилия там Бени, ты понял, а исполнитель Босой, Босой Вадик. Это же он приехал только что, говорит: "А что мне делать? Все ходят как некие шлепера, непонятно что, без конкретики, кому оно интересно или неинтересно вообще?", - сказал Вовлк.

В июне 2020-го судья Босой полностью удовлетворил иск Коломойского и признал договоры на 9,2 млрд грн недействительными. В Нацбанке заявили, что Босой был предвзятым при рассмотрении этого дела. Поэтому они пытаются отменить это решение в судах высших инстанций.

Журналисты позвонили судьи Босому, однако после озвученных вопросов он сказал, что возникли "проблемы со связью" и бросил трубку. На следующие звонки он не ответил. На сообщение от журналистов в WhatsApp судья также ответил, хотя и прочитал его.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля.

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров председателя ОАСК Павла Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - говорится в разговорах.

НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

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