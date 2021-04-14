Ликвидация ОАСК: появились подробности законопроекта Зеленского

В Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда города Киева.
"Ликвидировать Окружной административный суд города Киева.
Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.
Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев", - говорится в тексте документа № 5369.
В случае принятия парламентом и подписания президентом, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.
Предлагается, что ОАСК безотлагательно в течение 10 дней должен передать судебные дела в новый суд.
Реализацию возложат на Кабинет министров и Государственную судебную администрацию.
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Во фракции "Слуга народа" рассказали, что законопроект Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - до конца апреля. Не исключено, что документ будет обсуждаться на внеочередном заседании, сообщил "РБК-Україна"
13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.
Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.
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