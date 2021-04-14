Ликвидация ОАСК: появились подробности законопроекта Зеленского

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Просмотров: 135
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 963
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 477
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 693
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 468
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1458
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4293
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Фото
Все фото
4
3
5
10
8
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
Кудри, каблуки и одежда по фигуре: Тимошенко поразила эффектным видом
В горсовете Славянска размахивали флагом России
В горсовете Славянска размахивали флагом России
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Адвокаты из РФ и ОРДЛО подают тысячи заявлений в ЕСПЧ для дискредитации Украины - СМИ
Зеленский побывал на передовой
Зеленский побывал на передовой
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Вблизи Крыма вертолеты ВСУ поднялись в небо: фоторепортаж с боевых учений
Видео
Все видео
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
"Нафиг нужен такой канал" - журналист Кипиани о "Доме"
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Россия предостерегла Турцию от продажи Украине ударных беспилотников
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 963
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 693
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2970
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 585
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 11:03

Ликвидация ОАСК: появились подробности законопроекта Зеленского

  Комментировать
Ликвидация ОАСК: появились подробности законопроекта Зеленского
В суде работают 49 судей. Фото: @OACK.640

В Верховной Раде появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда города Киева.

"Ликвидировать Окружной административный суд города Киева.

Образовать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в городе Киеве.

Территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев", - говорится в тексте документа № 5369.

В случае принятия парламентом и подписания президентом, закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Предлагается, что ОАСК безотлагательно в течение 10 дней должен передать судебные дела в новый суд.

Реализацию возложат на Кабинет министров и Государственную судебную администрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиозный Вовк заявил об "иностранном влиянии" на Зеленского

Во фракции "Слуга народа" рассказали, что законопроект Верховная Рада рассмотрит на следующей пленарной неделе - до конца апреля. Не исключено, что документ будет обсуждаться на внеочередном заседании, сообщил "РБК-Україна"

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

В сентябре прошлого года НАБУ опубликовало записи якобы разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах.

Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ликвидация ОАСК: появились подробности законопроекта Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

Попытка изменить статус языка вызвала массовые протесты

Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео

Презентовали устройство для просмотра фильмов

Расшифровали человеческий геном

Самого кровавого маньяка Украины задержали в квартире любовницы

От взрыва корабль весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Посетителей курорта начали развлекать автомобилями

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 12420
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 9342
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 6489
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5625
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 5418
Политика
"Слуга народа" ходил по Раде в шапке. Сети назвали "культурой ниже плинтуса"
"Слуга народа" ходил по Раде в шапке. Сети назвали "культурой ниже плинтуса" Просмотров: 63
Одиозный Вовк заявил об "иностранном влиянии" на Зеленского
Одиозный Вовк заявил об "иностранном влиянии" на Зеленского Просмотров: 360
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского 7 Просмотров: 1665
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
ОПЗЖ внесла залог за подозреваемого в госизмене "эксперта"
 Просмотров: 351
Ксенофобия, шовинизм и фашизм - председатель Центра информбезопасности о России
Ксенофобия, шовинизм и фашизм - председатель Центра информбезопасности о России Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 6606
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть