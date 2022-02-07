Суд не мог разобраться, действительно ли перед ним "слуга" Кузьминых - заседание перенесли

Высший антикоррупционный суд продолжит завтра избрать меру пресечения народному депутату от "Слуга народа" Сергею Кузьминых, подозреваемому в получении 558 тыс. грн взятки.

Прокуратура просит заключить нардепа под стражу на два месяца с альтернативой 49 620 грн залога.

Кузьминых находился в суде.

Судья не мог начать рассмотрение ходатайства, поскольку не мог юридически установить личность депутата. Тот заявил журналистам, что его паспорт в Житомире. Прокуроры предоставили только удостоверение нардепа. Заседание начнется завтра в 9:45.

Автор: УНН Сергей Кузьминых – первый "слуга народа", которого подавали в розыск.

Также "слуга" заявил, что не виноват, произошла "подстава" и что "боролся с местными царьками". Рассказал, что правоохранители изъяли у него телефон.

Прокурор Виталий Корзун объяснил, что такой низкий размер залога объясняется тем, что нардепу инкриминируют статью Уголовного кодекса – злоупотребление влиянием, сообщило УНІАН.

Это считается нетяжким преступлением, и максимальный размер залога по такому преступлению не может превышать вышеупомянутую сумму.

Также рассказал, что Кузьминых подозревают в том, что он повлиял на решение тендерного комитета, и потому его действия квалифицируются как злоупотребление влиянием.

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"Слугу" задержали в понедельник в Национальном антикоррупционном бюро. Пришел в Бюро с адвокатом.

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщали, что Кузьминых трижды не являлся за повестками о вызове, а адвокат заявил, что нардеп находится в учреждении здравоохранения.

3 февраля его объявили в розыск.

Нардепа разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции о его исключении. Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования. Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.