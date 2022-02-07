Нардепа Кузьминых задержали в НАБУ

Кузьминым должны вручить подозрение. Фото: НАБУ

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых задержали в НАБУ.

Он пришел туда с адвокатом, пишет Telegram NABU Daily by Олег Новиков.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от Слуги народа Сергея Кузьминых. Он после игнорирования повесток и объявления в розыск решил прийти в НАБУ с адвокатом, где его собственно и задержали", - говорится в сообщении.

Кузьминых должны лично вручить уведомление о подозрении и ходатайстве о применении меры пресечения.

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До укрывательства НАБУ не могло просить более жесткую меру, чем залог. Статья "злоупотребление влиянием" не является тяжким или особо тяжким преступлением. Теперь НАБУ может попросить о заключении под стражу с альтернативой залогу, потому что есть опасность укрывательства нардепа.

28 января Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "слугу народа" Сергея Кузьминых на взяточничестве. По данным следствия, он взял 558 тыс. грн за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Кузьминых.