Страны "Большой семерки" поддержали ликвидацию ОАСК

Послы G7 поддержали инициативу Зеленского. Фото: Facebook

Послы стран "Большой семерки" поддержали инициативу президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева.

Они убеждены, что это важный шаг в реформе судебной системы, говорится в сообщении послов в Twitter.

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"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского по ликвидации ОАСК как важный шаг в всесторонней реформе украинской судебной системы", - говорится в сообщении.

Они также отметили, что суд, который заменит ОАСК должен быть создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева". Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля. НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.