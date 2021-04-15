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четверг, 15 апреля 2021 19:20

Страны "Большой семерки" поддержали ликвидацию ОАСК

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Страны &quot;Большой семерки&quot; поддержали ликвидацию ОАСК
Послы G7 поддержали инициативу Зеленского. Фото: Facebook

Послы стран "Большой семерки" поддержали инициативу президента Владимира Зеленского ликвидировать Окружной админсуд Киева.

Они убеждены, что это важный шаг в реформе судебной системы, говорится в сообщении послов в Twitter.

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"Послы G7 приветствуют инициативу Владимира Зеленского по ликвидации ОАСК как важный шаг в всесторонней реформе украинской судебной системы", - говорится в сообщении.

Они также отметили, что суд, который заменит ОАСК должен быть создан прозрачно, с отбором на основе профессиональных достижений и тщательной проверки на добродетель.

13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Законопроект планируют рассмотреть до конца апреля.

НАБУ обвиняет председателя суда в создании преступной организации, попытке захвата государственной власти.

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