"Странно, почему не 290?" - Садовый прокомментировал 14 протоколов НАПК

В ноябре прошлого года Андрея Садового переизбрали мэром Львова. Фото: Facebook.com/andriy.sadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о давлении прокуратуры. Так прокомментировал сообщение НАПК о составе на него 14 административных протоколов.

"Во Львове, как и во многих других городах, общественные организации могут получить скидку на аренду коммунального имущества... В прошлом году прокуратура поставила под сомнение правильность решения городского совета от 2007 года о скидке для ОО.

Хочу подчеркнуть, что это постановление горсовета полностью синхронизировано с соответствующим постановлением Кабмина и приказом Фонда госимущества, на основе которых работают практически все органы местного самоуправления Украины.

Но против руководительницы управления коммунальной собственности все же открыли уголовное производство", - написал Садовый в Facebook.

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Он заявил, что обратился к народным депутатам, премьер-министру, генеральному прокурору, НАБУ, президенту и ГБР, "акцентируя абсурдность таких обвинений".

"Суд по этому делу уже состоялся и своим решением подтвердил абсурдность обвинений.

Однако прокуратура обратилась к НАПК из-за того, что я якобы вмешиваюсь в их деятельность, ибо своими обращениями делаю это дело публичным. И в ответ на мои письма составили на меня 14 протоколов. Удивительно, почему не 290? Ведь писем было именно столько", - написал Садовый и заявил о давлении прокуратуры.

В прошлую среду НАПК сообщило, что составило на мэра Львова Андрея Садового 14 административных протоколов. В ноябре 2019-го прокуроры вручили Андрею Садовому сообщение о подозрении в злоупотреблении властью. Он руководит Львовом с 2006 года.