У Садового нашли кучу нарушений

В ноябре прошлого года Андрея Садового переизбрали мэром Львова. Фото: Facebook.com/andriy.sadovyi

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на мэра Львова Андрея Садового 14 административных протоколов. Об этом НАПК сообщило в среду.

Протоколы составили по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Их направили в суд.

Подробностей, о чем идет речь, в НАПК не сообщили.

22 ноября прошлого года Андрея Садового переизбрали мэром Львова. За него проголосовали 62,25%.

В 1-м туре Садовый набрал 40,09% голосов. Во 2-й тур с ним вышел кандидат от "Европейской солидарности", народный депутат Олег Синютка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко пришел на суд к Садовому

В ноябре 2019-го прокуроры вручили Андрею Садовому сообщение о подозрении в злоупотреблении властью. Он руководит Львовом с 2006 года.