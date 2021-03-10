У Садового нашли кучу нарушений

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило на мэра Львова Андрея Садового 14 административных протоколов. Об этом НАПК сообщило в среду.
Протоколы составили по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Их направили в суд.
Подробностей, о чем идет речь, в НАПК не сообщили.
22 ноября прошлого года Андрея Садового переизбрали мэром Львова. За него проголосовали 62,25%.
В 1-м туре Садовый набрал 40,09% голосов. Во 2-й тур с ним вышел кандидат от "Европейской солидарности", народный депутат Олег Синютка.
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В ноябре 2019-го прокуроры вручили Андрею Садовому сообщение о подозрении в злоупотреблении властью.
Он руководит Львовом с 2006 года.
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