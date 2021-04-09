СНБО сегодня не будет собираться - СМИ

СНБО заседала в прошлую пятницу. Фото: president.gov.ua

Заседание Совета национальной безопасности и обороны не состоится в пятницу, 9 апреля. Об этом сообщило агентство "Інтерфакс-Україна"

"Сегодня заседания не будет", - сказал информированный источник в Верховной Раде.

2 апреля СНБО ввела санкции в отношении 10 граждан Украины - Вадима Альперина, Ивана Бокала, Владимира Дидуха, Александра Еримичука, Александра Кравченко, Юрия Кушнира, Валерия Пересоляка, Ореста Фирманюка, Александра Чудакова и Виктора Шермана. Им на 3 года заблокировали активы, ограничили торговые операции, остановили выполнения финансовых обязательств.

Президент Владимир Зеленский заявил о "топ-десятке украинской контрабанды".

Также СНБО ввела на 3 года санкции против 79 юридических лиц, среди которых 11 российских. В частности, против Россотрудничества.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что орган собирают 1 или 2 раза в месяц, когда есть необходимость обсудить насущные вопросы.

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8 апреля в районе проведения операции Объединенных сил от вражеского огня российского оккупанта погиб украинский воин. Президент Владимир Зеленский выезжал на передовую.