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пятница, 02 апреля 2021 20:23

Зеленский рассказал о результатах заседания СНБО

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Зеленский рассказал о результатах заседания СНБО
Зеленский ввел санкции против контрабандистов. Фото: Reuters

После очередного заседания СНБО ввели санкции против ряда лиц.

"Впервые в истории Украины введены персональные санкции в отношении лиц, которых можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - написал в Telegram президент Владимир Зеленский.

Во исполнение решения СНБО от 19 февраля вернули стратегический нефтепровод, который незаконно изъяли у государства.

Также сегодня презентовали Центр противодействия дезинформации. Он уже начал свою работу.

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"Наконец о самом важном - ситуации на Донбассе. Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один против агрессии России", - подытожил Зеленский.

Президент США Джозеф Байден в 50-минутном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил в поддержке реформ, проводимых в Украине. Байден подчеркнул приверженность его администрации активизации стратегического партнерства с Украиной в поддержку борьбы президента Зеленского с коррупцией и реализации программы реформ. Основанной на общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народа Украины.

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