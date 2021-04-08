Зеленский побывал на передовой

Президент Владимир Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщил сайт главы государства в четверг.
Зеленский пообщался с военными, которые служат на боевых позициях. Защитники рассказали президенту о ситуации на фронте.
"Благодарю вас за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы являетесь настоящим примером героизма и самоотверженности.
Мы помним каждого воина, который погиб, защищая наше государство", - сказал Зеленский.
Память погибших военных почтили минутой молчания.
Глава государства вручил украинским защитникам государственные награды и ценные подарки.
Зеленский пообедал вместе с военными в солдатской столовой. Президент отметил высокое качество блюд, которыми кормят воинов.
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8 апреля российский оккупант на Донбассе убил украинского воина. Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня, 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников. Перед этим погибли двое украинских военных.
В течение прошлого месяца на фронте погибли 10 украинских военных.
Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
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