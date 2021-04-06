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вторник, 06 апреля 2021 16:37

На Донбассе снова потери. Погибли двое

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На Донбассе снова потери. Погибли двое
На Донбассе погибли двое украинцев. Фото: armyinform.com.ua

Сегодня на Донбассе погибли 2 украинских военных.

Один из служащих получил тяжелое ранение, попав под минометный обстрел боевиков вблизи населенного пункта Невельске. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, во время эвакуации он умер, сообщают в штабе ООС.

Еще один воин подорвался в военном автомобиле на неизвестном взрывном устройстве. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Степное. Травмы пострадавшего были несовместимы с жизнью.

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"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших защитников", - добавили в ООС.

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеского огня 2-е военнослужащих из состава Объединенных сил погибли.

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