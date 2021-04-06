Оккупанты за сутки убили двух украинских воинов

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения Операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Неподалеку от Авдеевки, Лебединского и Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации прицельно обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у Новоалександровки - из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня 2-е военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, сообщили в штабе ООС.

"На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь", - сообщили в штабе.

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Также российские наемники продолжают работы по дооборудованию старых и обустройства новых оборонительных позиций. 5 апреля зафиксировано проведение инженерных работ вблизи Калиновки Донецкой области. В тот же день проводились инженерные работы в направлении передовых позиций украинских защитников в районе Донецкого аэропорта.

По состоянию на утро 6 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Количество нарушений режима прекращения огня в Донецкой области за сутки выросло в 2,5 раза, а в Луганской - почти в 14 раз. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 3 апреля. Именно миссия зафиксировала в Донецкой области 594 нарушения режима прекращения огня, включая 453 взрыва. В Луганской области СММ зафиксировала 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов.