Утром на передовой оккупанты убили украинского бойца

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Фото: facebook.com/pressjfo.news

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 7 апреля, было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщили в штабе ООС.

В частности, неподалеку от поселков Пески и Опытное, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибра, а у населенных пунктов Гнутово, Широкино, Талаковка и Водяное, что на Приазовье, враг использовал гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

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На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 8 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, из которых 4 по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры. Так, недалеко населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийской установки 122-го калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. В районе населенного пункта Водяное противник совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

6 апреля на фронте погибли двое украинских военных - Владимир Шпак и Максим Стеблянко. Старший лейтенант Владимир Шпак погиб во время обстрела. Он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. 23-летний Максим Стеблянко получил ранения, не совместимые с жизнью, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.