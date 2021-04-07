Ему было 23: назвали имя второго погибшего на Донбассе

6 апреля на Донбассе погиб 23-летний Максим Стеблянко.

Был солдатом механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Около 9:30 он подорвался на неизвестном взрывном устройстве, сообщили в бригаде.

Автор: facebook.com/1ogtb На Донбассе погиб солдат 23-летний Максим Стеблянко. Подорвался на неизвестном взрывном устройстве

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"Во время выполнения боевого задания по защите суверенитета и территориальной целостности Украины в районе операции Объединенных сил погиб солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады Максим Стеблянко", - сказано в сообщении.

Погибший родом из Лебединщини Сумской области.

6 апреля на фронте погиб еще один военный - старший лейтенант Владимир Шпак. Служил в 58 отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского. Около 10.55 во время обстрела противником позиций наших защитников получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины.