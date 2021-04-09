Оккупанты убили украинского воина

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Погиб украинский воин, сообщили в штабе ООС.

"В результате вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь ", - рассказали в штабе.

Отмечается, что неподалеку Песков и Водяного, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле Невельского - станковые противотанковые гранатометы. С автоматических станковых гранатометов враг бил вблизи Луганского.

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У Водяного противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. Передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи Широкино, а в направлении поселка Зайцево враг дистанционно минировал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на утро 9 апреля обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Вооруженные силы Украины готовы к быстрому реагированию на обострение военной ситуации на востоке Украины и вдоль всей украинского-российской границы, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Ситуация контролируется, несмотря на то, что в последнее время наблюдается усиление обострения.