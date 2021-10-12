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"Слуга" Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн

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&quot;Слуга&quot; Клочко тайно пожертвовал партии 1,4 млн грн
"Слуга народа" Клочко попал в имущественный скандал. Фото: bihus.info

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко не внес в декларацию за 2020 год информацию о миллионом пожертвовании партии.

Об этом говорится в результатах полной проверки Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларации депутата, сообщает "Слово і діло".

НАПК установило, что депутат не внес информацию о расходах на поддержку партии - 1,4 млн грн, которые он совершил в прошлом году 28 августа.

Название партии в отчете не упоминается.

При этом в финансовом отчете партии "Слуга народа" за третий квартал 2020-го в разделе "Сведения о взносах денежными средствами на счета политической партии" отсутствует информация о пожертвовании Клочко.

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По данным декларации, нардеп прошлом году получил зарплату 517 тыс. грн и 504 тыс. грн на возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Жена Неля Клочко заработала втрое больше - 3,3 млн грн как доход от предпринимательской деятельности.

В 2019 году на парламентских выборах Клочко был №83 в списке "Слуга народа". Он является председателем Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В сентябре этого года журналисты Bihus.info сообщили, что 70-летняя мать нардепа Клочко в течение двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто. Стоимость имущества оценили в 14,5 млн грн.

Нардеп заявил, что матери помогает "обеспеченная" сестра Елена Грузицкая. Однако журналисты выяснили, что женщина не имеет никакого бизнеса и состояния для приобретения данной недвижимости и имущества.

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