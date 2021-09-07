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Конец эпохи бедности: мать "слуги народа" приобрела недвижимости на 14,5 млн грн
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Мать народного депутата от "Слуги народа" Андрея Клочко 70-летняя Наталья в течение последних двух лет стала обладательницей двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт стоимостных покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду, сообщает Bihus.Info.

По данным реестра прав на недвижимость, в августе этого года женщина купила сразу две квартиры (200 кв.м и 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК "Ривьера". Комплекс расположен возле метро Славутич и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК - 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

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В апреле женщина приобрела дом на 150 кв. м под Броварами в селе Перемога. По этому адресу находится коттеджный поселок Viva Village Town с 13 таунхаусами. На странице поселка в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В прошлом году мать нардепа стала владелицей 24 соток в Блиставице в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прейскуранту участок должен обойтись примерно в 2 млн грн.

В прошлом году женщина приобрела авто Tesla Model X 2016 года. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

У самого нардепа, если верить его же электронной декларации, жилья в собственности нет.

Кто такой Андрей Клочко

Андрей Клочко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", возглавляет Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

В декларации нардепа собственного жилья нет. Указаны лишь две квартиры для регистрации и одна более чем 100 кв. м в аренде. Из авто у него два "Запорожца", Volkswagen Touareg 2011-го года и Toyota Rav4 2016 года. В этом году семья нардепа приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014 года.

До парламента Клочко был частным предпринимателем с основным видом деятельности - торговля книгами в спецмагазинах. Жена - предприниматель, в прошлом году задекларировала более 3,3 млн доходов. Информация о матери отсутствует во всех бизнес-реестрах.

В комментарии журналистам Клочко заявил, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

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