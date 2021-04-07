Кризис миновал: 97 "слуг народа" и их семьи купили авто, квартиры и землю

Агитационная реклама партии "Слуга народа", июль 2019 года. Фото: "Радіо Свобода"

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины.

Совокупно "слуги" приобрели в прошлом году 74 автомобиля. Чаще всего покупали Toyota, Mercedes и BMW. Общая стоимость авто - 63 млн грн.

Среди народных депутатов, которые приобрели автомобили:

Валерий Божик - Volkswagen Toureg, 1,9 млн. грн;

Арсений Пушкаренко - Toyota Land Cruiser 200, 1,7 млн;

Андрей Одарченко - Mercedes-Benz GLS 350, 1,7 млн;

Игорь Негулевский - BMW М760LI, 1,4 млн;

Любовь Шпак - BMW X3, 1,2 млн;

Владимир Воронов - Toyota Camry 70 H, 928 тыс.;

Ольга Василевская-Смаглюк - Mercedes-Benz GLK 250, 650 тыс.;

Орест Саламаха - Audi A5, 560 тыс.;

Игорь Мурдий - Toyota Camry, 550 тыс.;

Елизавета Ясько - Suzuki Vitara, 470 тыс.;.

Олег Арсенюк - Audi A6, 437 тыс. грн.

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Новые автомобили задекларировали жены Николая Тищенко - Mercedes-Benz E400, 1,3 млн грн, Юрия Корявченкова - Toyota Land Cruiser, 2 млн, Андрей Геруса - Volvo XC90, 1,4 млн, Павла Якименко - BMW X6 M50i/G06, 2,9 млн, Юрия Аристова - Porsche Macan R4 II, 2,3 млн, Александра Завитневича - Volvo XC60, 1,5 млн.

Жена главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии оформила квадроцикл за 972 тыс. грн и автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 1,6 млн грн.

"Покупательская активность депутатов "Слуги народа" выше, чем у депутатов других фракций ВР.

К примеру, в 2020 году новые автомобили приобрели только 5 депутатов ВО "Батькивщина", и по 3 депутата "Голоса" и "Европейской солидарности", - говорит председатель КИУ Алексей Кошель.

Кроме того "слуги народа" приобрели 20 квартир - общая стоимость 16 млн грн, 5 жилых домов и 67 земельных участков.

Задекларировали покупку квартиры Михаил Крячко - Киев, 1,4 млн грн, Алексей Устенко - собственность жены, Киев, 5 млн грн, Павел Халимон - Прилуки, 395 тыс. грн, Владимир Гевко - Тернополь, 1,6 млн грн, Владимир Ватрас - 2 в Хмельницком, 331 тыс. грн и 333 тыс. грн.

Жена народного депутата Дмитрия Гурина приобрела 2 земельных участка и дачный дом в России.

С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию. Народные депутаты в среднем зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.