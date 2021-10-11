"Слуга народа" Клочко убегал от журналистов - его назвали лжецом

Журналисты предполагают, что "слуга народа" неофициально зарабатывает деньги и не декларирует их. Фото: sluga-narodu.com

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Клочко, 70-летняя мать которого в течение двух лет стала владелицей недвижимости и имущества на 14,5 млн грн, обманывает о семье-миллионерах.

Об этом заявили журналисты BIHUS info

После того, как Клочко стал народным депутатом, его мать начала скупать разное и дорогое. Забег по закупкам стартовал в селе Блиставица - 25 км от Киева, говорится в сюжете.

В июле 2020-го Наталия Клочко купила там 24 сотки земли. Участок журналисты оценивают в приблизительно 2 млн грн.

В 2021 году у матери нардепа появляется таунхаус на 150 квадратов в Броварах. Стоимость - тоже под 2 млн грн.

В августе женщина получила сразу две квартиры на 67 и 199 квадратов и маленькое помещение в Киеве ЖК "Ривьера". Рядом - метро, выход к пляжу на Днепре. Стоимость недвижимости - около 9,5 млн грн.

В прошлом году женщина также приобрела авто Tesla Model X. Цены на такие машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

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Нардеп заявил, что матери помогает сестра Елену Грузицкая, которая является "обеспеченной". И с ними он "не общается по финансовым вопросам". Также по версии Клочко, муж сестры возглавляет филиал международной компании.

Журналисты выяснили, что супруги живут в высотке на Троещине. А сестра нардепа не имеет никакого бизнеса и даже не регистрировалась ФОПом. Они оказалась сотрудницей стоматологической клиники.

"Клочко рассказывает о миллионах, успешном бизнесе, а в реальности - ни миллионов, ни бизнеса официально у сестры нет", - говорится в сюжете.

Также оказалось, что никакого бизнеса нет и мужа сестры "слуги". За 2018-20 годы супруги вместе заработали более миллиона гривен, посчитали журналисты. Такой суммы даже не хватает на Tesla.

Сам Клочко на вопрос журналистов "Откуда у вашей семьи такое имущество на миллионы?" не отвечал и направлялся в парламент.

Также не захотела общаться и сестра нардепа.

Журналисты предполагают, что "слуга народа" неофициально зарабатывает деньги и не декларирует их.

По данным СМИ, нардепы получают ежемесячные доплаты от Офиса президента - за правильные голосования, хорошее поведение, чтобы не разбежались.

"Логично предположить, что фонд доплат не формируется из кармана президента или руководителя его Офиса. Это частично деньги тех самых олигархов, против которых "слуги" якобы активно ведут борьбу. Частично - "благодарность" от участников "Большого строительства", которые получают миллиардные государственные подряды ", - говорится в сюжете.

Доплаты называют от $20 тыс. до $ 50 тыс. в месяц.

Андрей Клочко прошел в Верховную Раду по спискам "Слуги народа", возглавляет Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.