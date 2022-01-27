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четверг, 27 января 2022 15:43

Следующий президент посадит Зеленского – активист

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Следующий президент посадит Зеленского – активист
Зеленский дал должность Татарову в позапрошлом году в августе. Фото: Reuters

Ошибкой президента Владимира Зеленского является то, что он "защищает" заместителя руководителя Офиса Олега Татарова.

Об этом сказал председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в интерв'ю Цензор.нет.

"Как Татаров защищал Януковича и Захарченко, так же сейчас он защищает Зеленского и Ермака. И также защищал бы Путина! Один в один! Таких людей надо "выжигать раскаленным железом" с государственной службы, а не защищать, "насилуя" закон. Как раз самой большой ошибкой Зеленского является то, что он таких защищает и дает им власть.

Главный по криминальной экспертизе в стране Александр Рувин отдыхал с Порошенко. Это его кореш. Там нет, где клеймо поставить! Зеленский же и Ермак его защищали. Теперь Рувин будет им мешать посадить Порошенко. И таких "рувиных" в системе хватает с головой. Поэтому безотносительно того, виноват или нет Порошенко, Зеленский его не посадит. А вот следующий президент Зеленского точно посадит", – заявил активист.

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Украина получает военную и финансовую помощь не из-за того, что Зеленский делает на посту президента, говорит председатель ЦПК.

"Помощь не за то, что он как президент сделал, а за то, что он является президентом Украины. Этого понимания разницы в команде Зеленского нет. И это большая проблема для всей страны", - отметил.

"В чем еще проблема Зеленского? Все меньше людей слушают Ермака и Татарова. Решение суда по Порошенко – хороший этому пример. Все же понимают, к чему это все идет. Никто не хочет быть с ними в одной "лодке". Когда Зеленский поймет в какой "лодке" он находится, и куда "плывет", разворачиваться будет поздно", - сказал Шабунин.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора закрыть дело против Татарова.

В позапрошлом году заместителю руководителя ОП сообщили о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах председателя Укрбуда Максима Микитася. Последнего обвиняют в хищении госсредств при возведении жилья для бойцов Нацгвардии.

По версии следствия, взятка предназначалась Дубоносу. Чтобы уменьшить сумму ущерба государства по делу с 81 млн грн до 7 млн грн.

Решение суда появилось в преддверии утверждения результатов конкурса на руководителя САП, где побеждает детектив НАБУ Александр Клименко. Он расследовал дело Татарова.

Офис генерального прокурора во главе с Ириной Венедиктовой планомерно вел дело к закрытию.

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