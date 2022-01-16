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воскресенье, 16 января 2022 16:21

Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info

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Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель &quot;слили&quot; дело Татарова - Bihus.info
Президент Владимир Зеленский пожимает руку Ирине Венедиктовой после ее назначения на должность генпрокурора. Ее кандидатуру в парламент вносил Зеленский. Фото: president.gov.ua

Офис генерального прокурора во главе с Ириной Венедиктовой планомерно вел к закрытию дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которому сообщали о подозрении в причастности к даче взятки.

Об этом рассказал журналист Даниил Мокрык в видеоблоге Bihus.info.

Татарова подозревают в причастности к предоставлению взятки (паркоместо в Киеве стоимостью около $15 тыс.) за фальсификацию экспертизы по делу бывшего нардепа и застройщика Максима Мыкытася. Тот является фигурантом расследования злоупотребления и хищения средств при строительстве жилья для Национальной гвардии. Государство потеряло около 100 млн грн.

В конце 2020 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила подозрения Мыкытасю, эксперту МВД Константину Дубоносу и Татарову – к тому времени уже заместителю руководителя ОП.

"И вот с этого момента началась история настолько настойчивого похорона этого дела, что ему могло бы даже позавидовать дело "Роттердам+", - отметил журналист.

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Только со второй попытки после внезапной смены группы прокуроров со стороны Венедиктовой Татарову вручили подозрение.

Было открыто уголовное производство по вмешательству в работу правоохранительных органов, которое расследовало НАБУ. Что с тех пор с этим производством – неизвестно.

Заместитель генпрокурора Алексей Симоненко решил, что дело Татарова "надо отнять у НАБУ и передать в СБУ". "Это уже какая-то тенденция, как только нужно подписывать что-то стрёмное, Ирина Венедиктова оказывается в отпуске", - отметил Мокрык.

В прошлом году журналисты зафиксировали Симоненко гостем на дне рождения Татарова.

"Оценкой должен заниматься Андрей Ермак. Я знаю, что он считает, и я так считаю, что он (Татаров) профессиональный человек", - говорил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, который указом назначил Татарова на должность в ОП в августе 2020 года.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева обязал офис генерального прокурора закрыть дело против Татарова.

Как тормозили дело, журналисты показали в инфографике.

Решение суда появилось в преддверии утверждения результатов конкурса на руководителя САП, где побеждает детектив НАБУ Александр Клименко. Он расследовал дело Татарова.

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