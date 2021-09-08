Одиозный Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой

Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Заместитель руководителя Офиса президента Олега Татаров 1 сентября отгулял день рождения в ресторанном комплексе KNZS в Конча-Заспе. Об этом рассказал журналист "Українська правда" Михаил Ткач.

Одним из первых в заведение приехал мужчина, похожий на заместителя руководителя Киевской областной прокуратуры Олега Каленко. Каленко работал в прокуратуре Сумской области четыре года по 2020-й. Двигаться в сторону Киева его карьера начала после назначения Татарова заместителем руководителя ОП, говорится в сюжете.

В ресторан приехал народный депутат от "Слуги народа" Игорь Мурдий. Следом - заместитель председателя Национальной полиции и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов

Чиновник Нацполиции связан с Татаровим. Следствие установило, что Татаров в 2017 году, когда работал юристом государственной компании "УкрБуд", которая в то момент принадлежала экс-нардепу Мыкытасю, участвовал в передаче взятки должностному лицу криминалистического учреждения МВД. У тещи Цуцкиридзе в марте 2018-го появилась недвижимость в ЖК на Печерске, где должны были получить квартиры нацгвардийци.

Сам Мыкытась заявлял, что именно Цуцкиридзе помогал юристу "УкрБуд" Татарову решать проблемы компании с МВД.

В деле "УкрБуд" Татарову удалось избежать наказания. Заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко передал дело от НАБУ в СБУ, которой руководит давний друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов.

Симоненко тоже посетил день рождение Татарова с подарком.

Симоненко приехал в ресторан с Яном Стрелюком - руководителем Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службами.

Также приехал адвокат Сергей Бурлаков. Тот при президентстве Януковича, когда Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления и рассказывал, что силовики не использовали оружие против майдановцев, а выстрелы могли делаться "среди митингующих", возглавлял в министерстве управление по связям с общественностью.

Среди гостей - еще один заместитель Венедиктовой Игорь Мустеца. Его связывают с влиятельным бизнесменом с орбиты президента Ильей Павлюком. Приехал на день рождения заместитель председателя Государственной налоговой службы Михаил Титарчук, начальник управления дознания Нацполиции Александр Ковтун.

В девять вечера уезжает руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

С ресторанного комплекса вечером выносят подарки. В компании лиц идет сам Татаров. Рядом - Симоненко.

Татаров на видео размахивает руками и ногами. Мужчина, с которым начинает "обмениваться ударами", похожий на адвоката Мыкытася.

Президент Зеленский назначил руководителем Офиса президента Ермака в феврале прошлого года, а его заместителем Татарова - в августе. В июне петиция за увольнение Татарова собрала необходимые 25 тыс. голосов. Президент Зеленский отказался увольнять.