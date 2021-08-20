Следствие по Медведчуку и Козаку завершили

Правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых, сообщили в Офисе генерального прокурора. Фото: Reuters

Следствие по подозрению народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене и разграблении национальных ценностей завершили. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

С сегодняшнего дня материалы производства открытые стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд.

"Сразу замечу - материалы сегодня будут открыты народному депутату, который находится под домашним арестом.

Материалы в отношении другого подозреваемого парламентария выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении его также завершены", - сообщила генпрокурор.

Ответственность перед законом в Украине больше не зависит от мандатов или статуса, медиаимперий или состояния - правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых, сообщают.

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В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО. Также СНБО ввела санкции против Медведчука и жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма. В мае генеральный прокурор подписала уведомление о подозрении в государственной измене Медведчуку и Козаку Печерский районный суд города Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Козак находится в розыске, его имущество арестовал суд.